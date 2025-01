De Vakantiebeurs is gisteren geopend met de vakdag. “De animo voor Vakantiebeurs is enorm”, aldus beursmanager Marleen Rompen in een persbericht.

In de nationale media was er gisteren zoals gebruikelijk in de week van de Vakantiebeurs veel aandacht voor de Vakantiebeurs. Zo pakte De Telegraaf uit met het artikel ‘Vakantiebeurs in zwaar weer: na dalend bezoek en afhakende reisbedrijven ook nog concurrentie‘, RTV Utrecht schreef ‘Waarom grote reisorganisaties dit jaar ontbreken op de Vakantiebeurs‘ en het Brabants Dagblad schreef over het nieuwe Vakantie Festival ‘De Brabanthallen krijgt vanaf 2026 een nieuwe reisbeurs: Vakantie Festival‘.

Staan te popelen

“In aanloop naar Vakantiebeurs merkten we al dat de Nederlander reislustiger is dan ooit. De animo voor Vakantiebeurs is enorm. Een groot aanbod van specialistische reisorganisaties, hotels en vakantiebestemmingen staan te popelen om bezoekers te inspireren om dit jaar op reis te gaan”, aldus Rompen. “Vakantiebeurs is een festival met volop vakantiebeleving. Van activiteiten als de foodtour, een reuzenrad, een Afrikaans Jungle avontuur tot culinaire kookworkshops. Er is voor ieder wat wils.”

900 exposanten

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp heeft gisteren samen met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma de 54ste editie van de Vakantiebeurs feestelijk geopend. In aanwezigheid van meer dan 100 internationale ambassadeurs, journalisten en vakprofessionals hebben de burgemeester en minister het startschot gegeven voor een nieuw toeristisch seizoen. Van donderdag 9 januari tot en met zondag 12 januari staat een groot aanbod van specialistische reisorganisaties, hotels en vakantiebestemmingen in Koninklijke Jaarbeurs klaar om bezoekers te inspireren met reisinformatie. Vakantiebeurs telt dit jaar ruim 900 exposanten.



De 54ste editie van Vakantiebeurs duurt nog tot en met zondag 12 januari 2025.