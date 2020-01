VakantieDiscounter naar Duitsland en België

De VakantieDiscounter gaat de grens over naar Duitsland en België. Dat zegt Hans van Hoffen (CEO bij de VakantieDiscounter) tegen TravelPro. “In Duitsland zijn we met touroperators gaan praten of het voor hen interessant is wat wij doen. Ze zeggen heel blij te zijn dat er een onlinespeler bijkomt om de andere partijen uit te dagen.”

Van Hoffen: “We gaan dus met FerienDiscounter.de naar Duitsland. Het gaat om ons eigen product, maar natuurlijk met de nodige aanpassingen gericht op deze markt. In België wordt dat VakantieDiscounter.be. TUI en Thomas Cook waren samen redelijk dominant op de Belgische markt. Het wegvallen van Thomas Cook geeft ons de kans om actief te zijn in België. Een kans die we graag grijpen. Dit moet – net als FerienDiscounter – dit jaar live gaan.”

Van Hoffen gaat Duitsland en België voorlopig leiden. “Zodra de landen een grote groei doormaken, zal hier waarschijnlijk iemand dedicated worden opgezet. Of misschien wel eerder, als er wordt gedacht dat een lokale manager beter is. Ik maak mezelf niet wijs dat ik heel goed begrijp hoe deze markten in elkaar zitten, het zijn namelijk wel andere dan de Nederlandse. Dat moet je niet onderschatten. Maar in het beginsel gaan we dit centraal aansturen en zodra er commerciële successen worden behaald, kunnen we schakelen.”

Lees meer in TravelPro 02, die vrijdag 11 januari verschijnt.

