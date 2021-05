VakantieDiscounter ziet boekingen verdriedubbelen

Dé VakantieDiscounter zag afgelopen week een verdriedubbeling van het aantal boekingen vergeleken met de week ervoor. Ook worden er aanzienlijk meer annuleringsverzekeringen afgesloten.

In het weekend waarin de reisadviezen werden versoepeld is er, in vergelijking met het weekend voorafgaand aan de persconferentie, zelfs sprake van een verviervoudiging van het aantal boekingen. Hiermee is er in deze periode meer geboekt dan in de drukste periode van heel 2020.

Spanje (37%) en Griekenland (35%) zijn nog steeds de populairste landen, en Turkije (8%) staat nog steeds op de derde plek. Daar is nog geen geel reisadvies voor, maar Nederlanders hebben duidelijk weer vertrouwen. Binnen de nu gele gebieden is Mallorca (17%) het populairst, gevolgd door Rhodos (12%), Ibiza (8%), Zakynthos (8%) en Kos (7%).

Stijgende prijzen en dalend aanbod

De meest populaire vertrekmaanden zijn nog steeds juni (24%), juli (23%) en augustus (20%). Mensen willen al eerder weg, maar dat is vaak al niet meer mogelijk: “Er is ook veel vraag naar vakanties in mei, maar hier is het aanbod beperkt. Het kan dan lastiger zijn de juiste reis te vinden”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. Het gevolg van de enorme vraag en – zeker dus als het om last minute vakanties gaat – het beperkte aanbod is wel dat de prijzen stijgen. Afgelopen week was de gemiddelde reissom per persoon voor een 8-daagse vliegvakantie € 712, terwijl dit een week eerder nog € 632 was.

Reizigers beter voorbereid op reis

Bij het vergelijken van het huidige boekingsgedrag met dat van 2019, valt het dé VakantieDiscounter op dat er nu aanzienlijk meer annuleringsverzekeringen worden afgesloten. In 2019 sloot 14% van de reizigers bij boeking een annuleringsverzekering af, afgelopen week was dit 24%. “Een vraag die enorm leeft bij onze klanten is wat er gebeurt wanneer zij voor vertrek positief worden getest”, aldus Vlaanderen. “Afhankelijk van de annuleringsverzekering krijg je dan de annuleringskosten vergoedt, bij die van ons in elk geval wel. Mensen willen dit stukje zekerheid graag inbouwen zodat ze met een veilig gevoel hun reis kunnen boeken.”

