Travel Counsellors Nederland/België heeft afgelopen maand een reeks incompany studiereizen georganiseerd voor haar reisadviseurs. De Travel Counsellors maakten kennis met de bestemmingen: Aruba, Bonaire, Jamaica en Maleisië.

De studiereis naar Aruba betrof een internationale Travel Counsellors-trip, wat betekent dat de deelnemende reisadviseurs uit de verschillende Travel Counsellors landen kwamen. Deze internationale opzet biedt de mogelijkheid om het eiland te ontdekken, kennis uit te wisselen en te netwerken met internationale collega’s. Travel Counsellor Astrid Goedhart kijkt terug op een geslaagde reis: “Leuk om de ervaringen en werkwijze te bespreken met de internationale collega’s, erg nuttig om met elkaar gedachtes te wisselen. Ik was zelf niet eerder op Aruba geweest, maar het heeft mij positief verrast!” De trip werd mede georganiseerd door Aruba Tourism Authority.

Naast Aruba stond een speciale Toppersreis naar Bonaire op het programma in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire. Deze reis was exclusief voor Travel Counsellors die tijdens de Travel Counsellors Conferentie eerder dit jaar een award hebben gewonnen of genomineerd waren voor Beste Nieuwkomer. De deelnemers vlogen met KLM naar Bonaire en werden tijdens de reis extra in het zonnetje gezet. Ze kregen de kans om deze fijne bestemming uitgebreid te verkennen. “Op een tropisch eiland zakelijke successen vieren en met elkaar brainstormen over verdere mogelijkheden was het doel. Naast dat de reis inspiratie en motivatie bracht was het ook nog eens ontzettend gezellig, in een woord; geweldig!”, aldus de General Manager Milka van Dam.

De derde studiereis ging naar de noordkust van Jamaica met vliegmaatschappij Condor. Deze bijzondere reis, georganiseerd in samenwerking met het verkeersbureau Jamaica Tourist Board, startte in Montego Bay. Hierna vervolgde de groep zich naar Ocho Rios om de adembenemende Dunn’s River Falls te aanschouwen. Natuurlijk kon Kingston ook niet ontbreken. Hier beleefde de groep een tour door het Bob Marley Museum en kregen ze een koffietour. Het eiland bood een perfecte mix aan natuur en cultuur.

Als laatst stond Maleisië op de planning in samenwerking met Tourism Malaysia. De groep Travel Counsellors vlogen met Qatar Airways naar Kuala Lumpur waar het avontuur voor hen begon. Na het verkennen van de hoogtepunten van deze stad zijn ze doorgevlogen om mee te varen met een riviercruise op de Sarawak rivier. Ook stond een bezoek aan het Semenggoh Wildlife Centre op de planning. Hier worden onder andere gewonde orang-oetangs opgevangen. Een van de hoogtepunten van de trip was het spotten van de neusaap in het Bako National Park.

De studiereizen zijn een van de initiatieven van Travel Counsellors om hun reisadviseurs de mogelijkheid te bieden hun expertise uit te breiden en hun passie voor het vak verder te verdiepen. Dit concept stelt hen in staat om de bestemmingen die zij aan hun klanten aanbieden daadwerkelijk te ervaren. Ze hebben kennis kunnen opdoen over deze unieke bestemmingen en waardevolle inzichten opgedaan om nóg beter reisadvies te kunnen geven aan hun klanten.