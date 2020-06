Van der Heijden (Corendon) kan niet kwaad zijn op Rutte: “Ik vlieg liever niet met oranje reisadvies”

“Ik was verbouwereerd. Ik had ook niet het idee dat er iets gezegd ging worden over vakanties. Ik kreeg allemaal berichtjes, ben gaan kijken en was vooral heel erg verbaasd”, aldus Steven van der Heijden (CEO Corendon) bij Op1 over de uitspraken va premier Mark Rutte tijdens de laatste persconferentie. Die zei dat hij het “onverstandig en onverantwoord” vond van Corendon dat deze toch vakanties gaat uitvoeren naar Turkije gezien het oranje (alleen noodzakelijke reizen) reisadvies.

Op de vraag of Van der Heijden kwaad was op Rutte liet de Corendon-baas weten: “Ik kan niet kwaad zijn op deze premier. Ik heb grote bewondering voor Rutte, al is het niet mijn politieke kleur.”

Van der Heijden liet weten dat de uitspraak van Rutte wel een behoorlijke impact heeft gehad op het bedrijf en op mijzelf. “We hebben meerdere overleggen gehad met het ministerie en die overleggen gaan ook door. Vanochtend begon dat met een gesprek met Cora van Nieuwenhuijzen. Dat was constructief, zoals dat dan zo mooi heet, het was ook constructief. Ik ken deze minister ook als constructief, maar er is wel een dilemma. Er wordt massaal (deze week 70 rechtstreekse vluchten en de week dat Corendon zou beginnen 76 vluchten) op Turkije gevlogen door andere luchtvaartmaatschappijen en wij worden er uit gepikt, omdat wij aankondigen het ook weer te gaan doen.”

“Ik begrijp de gezondheidsrisico’s ook heel goed, maar zorg er dan voor dat al die duizenden Nederlanders niet op dat soort vluchten stappen en naar Turkije gaan. Zeg niet alleen tegen ons dat we niet mogen, terwijl je over de rest zegt dat je er niet tegenop kunt treden. Ik hoop dat de uitkomst van het overleg is dat er maatregelen genomen worden tegen die andere maatschappen, want ik wil liever niet vliegen als er een oranje reisadvies is. Wij worden gedwongen door de omstandigheid op te starten, omdat we tienduizenden klanten aan het kwijtraken zijn. We hadden de afgelopen maanden een gelijk speelveld, want niemand kon op vakantie naar Spanje, Italië, Portugal en noem maar op. Dat kan nu weer wel en daar starten we nu mee op. Voor Turkije ontstaat de situatie wij niet en iedereen wel.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.