De één woont in Meppel en de ander in Amersfoort. Toen ze beiden met Sunair naar New York mochten afreizen en de vlucht vanaf Düsseldorf Airport vertrok, carpoolden de dames naar de Duitse luchthaven. En dat was meteen liefde op het eerste gezicht, niet wetende dat ze zich een paar jaar later allebei op exact dezelfde dag bij dezelfde organisatie als ZRA zouden aansluiten. Inmiddels zijn ze succesvol als zelfstandig ondernemer, ieder voor zich, en is hun band sterker dan ooit. Omdat ze vinden dat elke mijlpaal moet worden gevierd, organiseerden ze vorig jaar een bijzondere groepsreis naar hun ‘stad van de liefde’, New York City, die binnen een mum van tijd vol zat. Dat doen ze komend najaar nog eens over, maar dan naar Kaapstad.

In deze aflevering van de Travelpro’s Podcast nemen José Timmerman en Shirly Habets (beiden TUI at Home) plaats aan tafel en vertellen ze meer over hun groepsreizen en bijzondere band.

Foto: Sharon Evers, José Timmerman, Shirly Habets en Dylan Cinjee