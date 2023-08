Op maandag 25 september brengt TravDay de nieuwste trends, innovaties en inzichten in de reisbranche rechtstreeks naar jou toe.

Red Online Marketing is kennispartner van TravDay en geeft gedurende de hele dag verschillende interessante presentaties op het gebied van online marketing, SEO, SEA en andere onderwerpen.

De volgende sessies staan op het programma:

De impact van AI op travel marketing – Corné den Braber

AI is hot. Nog niet eerder veranderde de digitale wereld zo snel als nu. Hoe gaat dit de customer journey veranderen? En hoe houd je als organisatie toegevoegde waarde? Corné van Red Online Marketing gaat in op deze veranderingen en hoe je hier jouw organisatie, team en marketing in mee moet nemen.

Reis naar succes: Website optimalisatie in de reisbranche – Jaimy van Eenenaam

Kom achter de cruciale aspecten voor het optimaliseren van websites voor succes in de reisindustrie. De sessie bevat strategieën & hands-on tips voor gebruiksvriendelijkheid en conversie-optimalisatie. Ontdek hoe effectieve content, UX en marketing de groei van reisbedrijven kunnen stimuleren.

Online adverteren, hoe bereik je meer boekingen of sales met Google & Social Media Ads – Jennifer Heister

De concurrentie is momenteel moordend in de travel sector. Zorg ervoor dat je niet achterloopt en ontdek de mogelijkheden van Online Adverteren. Red Online Marketing legt je uit hoe jij je online bereik kan vergroten met de wondere wereld van Google & Social Media Ads.

Verder kijken dan traditionele SEO: innovaties en trends voor online succes – Jessica Balt

Met de opkomst van AI en steeds slimmere Google Algoritmes verandert het SEO landschap. Onze SEO-specialist legt je uit hoe je in de travel sector hierop inspeelt om meer waarde uit je organische verkeer te halen.

Wil jij een onvergetelijke dag vol inspiratie, kennis en waardevolle ontmoetingen? Kom dan op maandag 25 september 2023 naar TravDay in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

TravDay is volledig GRATIS voor (zelfstandig) reisadviseurs, zakenreisbureaus, MICE-agenten, CEO’s, inkopers en productmanagers.