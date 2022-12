“Vertrek nu als je reisplannen hebt”

Deel dit artikel

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Amerikanen opgeroepen om de winterstorm heel serieus te nemen en heeft opgeroepen om “nu te vertrekken wanneer u reisplannen heeft”.

“Ik weet niet of uw baas het goed vindt, maar als u reisplannen heeft, vertrek dan nu. Dit is geen grap. Ik zeg tegen mijn personeel, als ze plannen hebben om morgen te reizen, later vanavond of morgen: vertrek nu”, aldus Biden.

Verschillende airlines wijzen reizigers op de slechte weersvoorspellingen. “Met extreem weer voorspeld, moedigen we klanten aan om de United-app te gebruiken om vluchtstatussen te controleren of routes te wijzigen zonder wijzigingskosten. Ons team houdt de weersvoorspelling in de gaten en zal proactief schema’s aanpassen om vertragingen tot een minimum te beperken en u veilig naar uw bestemming te brengen”, aldus United Airlines.

American Airlines wijst er ook op dat de winterstorm Elliott naar verwachting gevolgen gaat hebben voor de operaties op de luchthavens in het midwesten, het noordoosten en de oostkust. “Bezoek onze Newsroom voor meer informatie over uw flexibele reismogelijkheden.”

National Weather Services voorspelt in elke staat op het vasteland van de Verenigde Staten temperaturen van -20 graden. Op veel plekken in het land is het verkeer al vastgelopen. Mogelijk wordt het de koudste kerst in de Verenigde Staten in tientallen jaren.

Author Arjen Lutgendorff