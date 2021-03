Verzoening aanstaande?

Erik van der Waard (voorzitter DTA en woordvoerder van de DTRU) heeft naar aanleiding van de TAT’s Travel Podcast telefonisch contact gezocht met Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine). Van der Waard laat weten dat hij afgelopen week al namens de DTRU middels een zeer uitgebreide en heldere mail uitleg heeft gegeven aan het voltallige bestuur van ANVR inzake de beweegredenen die tot het kort geding tegen SGR en de Staat hebben geleid. Hij meldt daarbij desgevraagd dat alle betrokkenen gewoon nog ANVR-lid zijn op dit moment.

Van der Waard: ‘Naar aanleiding van die mail heb ik een lang, pittig, maar zeer constructief gesprek gehad met ANVR-directeur Frank Oostdam. We hebben vervolgens een datum geprikt om zaken even goed uiteen te zetten om te kijken waar de schoen wringt en of daarvoor een oplossing dan wel iets meer wederzijds begrip te vinden is.’

Van der Waard meldt inhoudelijk in de pers verder nog niet te reageren. ‘Het zou fijn zijn als iedereen even een beetje rustig blijft, wij zijn dat ook gewoon allemaal. De helft van onze achterban maakt niet eens gebruik van het Voucherfonds en is al volle bak touroperator-geld aan het voorschieten, dus het zou fijn zijn als de wandelgangen even time out houden. Wij hebben slechts overleving van zoveel mogelijk partijen voor ogen, touroperators en retail. Niemand is volgens mij gebaat bij een knock-out van één of meerdere grote partijen en dat is waar wij voor vechten. Liefst zij aan zij met ANVR. We gaan daar eens goed over spreken met ANVR op hele korte termijn en ik heb daar naar aanleiding van mijn telefoongesprek met Frank inmiddels een erg goed gevoel bij. Als er daarna echt iets fout is tussen partijen laat ik het je wel weten. Ik heb veel respect voor Frank en volgens mij vindt hij ons ook geen pannenkoeken, dus we zullen wel een heel eind komen denk ik’, aldus Van der Waard.

