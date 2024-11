Het Avila Beach Hotel, het oudste hotel van Curaçao (geopend sinds 1949), vierde op 1 juni 2024 haar 75-jarige verjaardag groot. En dat niet alleen voor gasten, maar ook voor haar medewerkers.

“De dag was echt top! Zijn er betere personeelsfeestjes dan dit? We zijn echt in de watten gelegd en voelen ons heel erg gewaardeerd.”



Geniet je mee?

Het 75-jarig jubileum werd gevierd met een spectaculair Great Gatsby-themafeest. Deze mijlpaal herdenkt de dag waarop de inmiddels overleden Deense oud-eigenaar, de heer Finn Nicolaj “Nic” Møller, het hotel in 1977 kocht en grondig renoveerde, wat een belangrijk moment in de geschiedenis van het hotel markeert.

De avond begon met gasten die aankwamen bij de valet parking en over een zwarte loper liepen. Buiten zette de betoverende klanken van CJ Opus op viool de toon. Gasten werden verwelkomd met een verfrissend drankje en hors-d’oeuvre, gevolgd door een warm welkom van General Manager Robbin Vogels en zijn managementteam. Zie video hieronder.