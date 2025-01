Disneyland Paris nodigt gasten uit om Disney Tales of Magic te ervaren, een gloednieuw meeslepend nachtelijk spektakel waar emotie en magie centraal staan

Sinds 10 januari 2025 neemt Disneyland Paris gasten tijdens de gloednieuwe avondshow ‘Disney Tales of Magic’ mee op een unieke reis door de de meest geliefde verhalen van Disney en Pixar. Daarbij worden nieuwe technologische mogelijkheden gepresenteerd en speelt niet alleen het Kasteel van Doornroosje een rol, maar wordt ook Main Street, U.S.A. meegenomen in de show.

Door 20 superheldere high-definition LED-videoprojectoren die slim verborgen zijn langs Main Street, U.S.A., verandert deze iconische straat in een grote balzaal waar Assepoester en de Prins walsen onder de sterren, of in een kleurrijk Colombiaans dorp dat tot leven komt door de magie van de Madrigal-familie uit Encanto.​

Bekijk hieronder een impressie van de nieuwe show.