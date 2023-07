Travelpro kreeg onlangs de kans om het Caribische eiland Barbados te ontdekken. We nemen je mee naar het paradijselijke, gastvrije en avontuurlijke Barbados.

Lees het volledige artikel ‘Reis mee naar Barbados’ onder de video, deze verscheen in de juni-editie van Travelpro op pagina 36.

Vluchten

Goed om te weten is dat vliegen naar Barbados op dagelijkse basis mogelijk is vanaf Schiphol Amsterdam, met British Airways en Virgin Atlantic. Met een tussenstop op London Heathrow bereik je na ongeveer twaalf en een half uur het eiland dat bekend staat als de oorsprong van de rum en fameus is vanwege haar keuken. Maar Barbados heeft nog meer te bieden, met een bruisend nachtleven, mooie stranden en waanzinnige duikmogelijkheden.

British Airways, vliegt al 69 jaar naar Barbados. In de zomer bieden ze een dagelijkse vlucht, terwijl British Airways in de winter twee vluchten per dag inplant. BA is de enige luchtvaartmaatschappij die vier klassen aanbiedt: Economy, Premium Economy, Business en First Class. Virgin Atlantic, een Skyteam Partner van KLM, biedt ook een dagelijkse vlucht in de zomer en verdubbelt dat aantal in de winter. Virgin vliegt al 25 jaar naar Barbados.

Vanaf november 2023 komt er bovendien een nieuwe mogelijkheid om het veiligste en meest oostelijke eiland van de Caraïben te bereiken. Vanaf 5 november wordt op zondag en dinsdag een vlucht aangeboden door Condor vanaf Frankfurt, in combinatie met vertrek vanaf Schiphol.

Lees hieronder het artikel over Barbados.