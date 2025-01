Begin december ging TUI met tien reisagenten naar de besneeuwde toppen van Gitschberg Jochtal, een verborgen winterparadijs in Zuid-Tirol, Italië. Dit charmante skigebied staat bekend om zijn adembenemende uitzichten, perfecte pistes, en gastvrije sfeer.

Door Lysette Laarman

Op 9 december begon het avontuur van TUI op Schiphol. Reisagenten van 10 verschillende TUI reisbureaus hadden zich verzameld voor een vlucht naar een voor hen nog onbekende wintersportbestemming. Om de tijd tijdens deze korte trip zo efficiënt mogelijk te besteden, vlogen we met Transavia.

Scroll helemaal naar beneden voor een aftermovie.

De voordelen van Transavia

Wil jouw klant deze winter de piste opzoeken, maar heeft hij geen zin om uren in de auto te zitten, dan is er geen betere manier om het wintersportavontuur te beginnen dan met een vlucht met Transavia. Transavia biedt betaalbare en directe vluchten naar verschillende Europese wintersportbestemmingen, waardoor jouw klant zich meer kan focussen op het skiën en minder op de reis ernaartoe. Transavia vliegt deze winter naar enkele van de beste wintersportbestemmingen in Europa, waaronder Innsbruck en Salzburg. In Italië heeft TUI de vluchten van Transavia naar Verona met de wintersportbestemmingen in de regio gekoppeld. Vanuit Verona zijn de skigebieden, in combinatie met een huurauto, zeer goed te bereiken. Het grote voordeel; Na een korte vlucht, sta je binnen no-time op de latten. Transavia is bovendien flexibel met (winter)sportuitrustingen, waardoor je zelfs je eigen ski’s of snowboard mee kunt nemen.

Het hotel

Na een korte en comfortabele reis bereikten we Sky Hotel Tratterhof. Dit 4-sterren superior hotel biedt adembenemende uitzichten over de Dolomieten. De ruime en lichte kamers en suites zijn voorzien van moderne voorzieningen. Bovendien heb je vanuit je kamer een panoramisch uitzicht, zodat je letterlijk met een weidse blik op de wereld opstaat.

Na de check-in schoven we aan voor het diner. Eten in het Sky Hotel Tratterhof is een culinaire belevenis. Het restaurant biedt een mix van mediterrane en Zuid-Tiroolse gerechten, allemaal bereid met lokaal geproduceerde ingrediënten. Het hotel biedt een keuze menu voor maximaal 5 gangen, allemaal van zeer hoog niveau. Daar waren we allemaal even stil van.

Het skiresort

Na een uitstekende nachtrust in Sky Hotel Tratterhof werden we getrakteerd op een uitgebreid continentaal en Engels ontbijt, perfect om de dag vol activiteiten mee te beginnen. Voor wintersportliefhebbers is het hotel gunstig gelegen, dichtbij het skigebied Gitschberg Jochtal. De huiseigen shuttlebus brengt je gratis naar de skilift.

Na het passen van de ski’s en skischoenen was het tijd om dan eindelijk het gebied te verkennen.

Gitschberg Jochtal biedt skiërs van elk niveau een unieke ervaring. Met 55 kilometer aan spectaculaire pistes, variërend van brede, gemakkelijke afdalingen tot uitdagende zwarte pistes, is er voor ieder wat wils. Het skigebied bestaat uit twee belangrijke bergen: de Gitschberg en de Jochtal. Deze bergen zijn verbonden door een ultramoderne gondellift, zodat je in een mum van tijd kunt oversteken.

Adembenemende uitzichten

Wat Gitschberg Jochtal echt onderscheidt, zijn de panoramische uitzichten. Vanaf de top van de Gitschberg heb je een 360-graden uitzicht over de Dolomieten, de Zillertaler Alpen en de Ötztaler Alpen. Op heldere dagen kun je zelfs de iconische Drei Zinnen zien. Er werden dan ook volop plaatjes geschoten om dit prachtige landschap vast te leggen!

Gezelligheid en Sfeer

De dorpen Maranza en Valles, gelegen aan de voet van het skigebied, bieden een warme en uitnodigende ambiance. Hier kun je na een dag skiën genieten van heerlijke Zuid-Tiroolse gerechten in een van de vele traditionele berghutten. De lokale bevolking is buitengewoon vriendelijk en staat altijd klaar om je te helpen met een glimlach. Wij genoten die middag van een uitgebreide lunch bij de Gitschhütte; heerlijke mediterrane en Zuid-Tiroolse gerechten, tegen een zeer goede prijs. Daar proostten we op met een Aperol Spritz!

Gezinsvriendelijk

Voor gezinnen is Gitschberg Jochtal een ideale bestemming. Kinderen kunnen zich vermaken in het speciale kinderland met betoverde bossen. Voor de kleintjes zijn er ook skischolen waar ze op een leuke en veilige manier kunnen leren skiën.

Wintersportactiviteiten

Naast skiën biedt Gitschberg Jochtal tal van andere winteractiviteiten. Maak een rustige sneeuwschoenwandeling door de besneeuwde bossen, of geniet van een spannende rodeltocht. Ook langlaufers komen aan hun trekken met perfect onderhouden loipes door een schilderachtig winterlandschap. De regio Gitschberg Jochtal heeft een leuk en afwisselend activiteitenprogramma, zodat je je ook na het skiën niet hoeft te vervelen.

Italië; wintersport en wellness

In Italië geniet je van de hemelse combinatie van wellness en wintersport. Na een dag skiën door de prachtige Italiaanse Alpen, duik je de spa in voor ultieme ontspanning. Dit is waar Italië echt schittert. De meeste hotels in de Italiaanse skiresorts bieden uitgebreide wellness faciliteiten. Zo ook Sky Hotel Tratterhof. Voor de ultieme Italiaanse wintersportbeleving moesten wij dit natuurlijk uitproberen. Met 4000 m² aan ontspanningsruimte, inclusief infinity pools, diverse sauna’s en een aparte familie wellness, voelden wij ons een uur later weer helemaal herboren.

Hotel bezoek

Na wederom een uitgebreid ontbijt was het de volgende dag tijd om de verschillende hotels in Gitschberg Jochtal te bezoeken. TUI biedt een ruim aanbod aan accommodaties voor een onvergetelijk verblijf.

Alpenfrieden

Stefan en zijn familie heten je van harte welkom in Hotel Alpenfrieden. Het hotel biedt traditionele kamers met houten meubels en panoramische balkons. Je kunt skiën tot de voordeur en daarna lekker opwarmen bij de openhaard of nog even in de Finse sauna. Het wellness centrum, met binnenzwembad, zorgt voor ultieme ontspanning na een dag op de piste.

Ambet Alpine Lifestyle

Ambet Alpine Lifestyle Hotel staat bekend om zijn moderne kamers en stijlvolle inrichting. Dit heerlijke hotel ligt aan de piste en beschikt over een infinity pool met een sensationeel uitzicht op de bergen en een uitgebreide wellness afdeling.

Familienhotel Familiamus

Speciaal voor gezinnen biedt Familienhotel Familiamus ruime familiekamers en kindvriendelijke faciliteiten. Met meer dan 1000 m² speeloppervlakte en dagelijks variërende activiteiten hoeven kinderen zich hier geen moment te vervelen. En kunnen de ouders ook van hun ontspanning genieten. Het hotel is ski in/ski out en beschikt over een geweldig All Inclusive concept en uitgebreide wellness faciliteiten.

Edelweiss

Hotel Edelweiss combineert luxe en traditie. Met een eigen wellness centrum, gastronomisch restaurant en gezellige bar, is dit hotel een topkeuze voor wie op zoek is naar kwaliteit en comfort. Hotel Edelweiss heeft bovendien een fantastische ligging op ongeveer 5 minuten lopen van het centrum van Maranza. De skilift ligt op een steenworpafstand van het hotel.

Alpine Spa Resort Sonnenberg

Alpine Spa Resort Sonnenberg ligt direct aan de piste en biedt gasten een spectaculair uitzicht en luxe kamers. Het uitgebreide wellness programma omvat sauna’s, stoomcabines en een verwarmd buitenzwembad met panoramisch uitzicht.

Wellnesshotel Bacherhof

Wellnesshotel Bacherhof biedt een breed scala aan wellness behandelingen, zwembaden en sauna’s. De kamers zijn modern en comfortabel, ideaal voor een ontspannen verblijf.

Family Home Alpenhof

Family Home Alpenhof biedt een warme, familiale sfeer met ruime familiekamers en tal van activiteiten voor jong en oud. Het hotel ligt dicht bij de pistes, ideaal voor een gezinsvakantie in de sneeuw. Hier verblijf je op basis van All Inclusive en ben je volledig ontzorgd.

Panoramahotel Huberhof

Geniet van een onvergetelijk uitzicht vanuit de Panoramahotel Huberhof. De kamers zijn modern ingericht en aan ruimte is absoluut geen gebrek. Je slaapt in comfortabele bedden, dus je staat de volgende dag weer volledig uitgerust op de ski’s. Ook hier geniet je van uitgebreide wellness faciliteiten, waaronder een binnenzwembad, voor de ultieme ontspanning na het skiën.

Parkhotel Holzerhof

Parkhotel Holzerhof biedt stijlvolle kamers, een gourmet-restaurant en uitgebreide wellness faciliteiten. Na een dag skiën of wandelen kun je hier heerlijk ontspannen.

Chalets Valsegg

Voor een unieke ervaring, biedt Chalets Valsegg rustieke, moderne chalets, compleet ingericht en met een privéspa. Na een dag op de piste ontspan je in je eigen Finse sauna en hot tub. Hoe fijn is dat? De chaletstijl zorgt voor een knusse en gezellige sfeer. Koken kun je zelf doen in je moderne keuken. Of laat je verwennen met het heerlijke ontbijt dat rechtstreeks naar je chalet wordt gebracht. Voor nog meer ontspanning ga je zwemmen in de infinity pool buiten. Genietend van het warme water en het prachtige uitzicht op de bergen kom je helemaal tot rust.

Valserhof

Hotel Valserhof biedt elegante kamers en een uitgebreid wellness centrum. Het hotel staat bovendien bekend om zijn culinaire hoogstandjes en uitgebreide wijncollectie, met wekelijkse wijnproeverijen. Op en top genieten dus!

Met deze diverse en luxe accommodaties uit het aanbod van TUI, is Gitschberg Jochtal de perfecte bestemming voor een wintersportvakantie met het hele gezin.

Beer- and food pairing en fakkels

Die avond geen diner in het hotel, maar een betoverende fakkelwandeling naar de Großberghütte. Gewapend met fakkels, trokken we door de schilderachtige besneeuwde bossen van Gitschberg Jochtal. De sterren schitterden boven ons, de sneeuw kraakte onder onze schoenen, en het zachte licht van de fakkels verlichtte het pad. De route leidde ons naar de Großberghütte, een traditionele berghut gelegen op 1638 meter hoogte. Hier konden we opwarmen bij het knisperende haardvuur. Op deze idyllische plek genoten we van een bijzondere beer- & food pairing, verzorgd door de gerenommeerde Forst Bierbrouwerij. Deze unieke combinatie van gerechten en bier zorgde voor een ware smaakexplosie en was een perfecte afsluiter van deze geweldige studiereis.

Praktische Informatie

Gitschberg Jochtal is goed bereikbaar vanuit Nederland. Vlieg met Transavia naar Verona, vanuit daar is het slechts twee uur rijden naar het skigebied.