Video – Win een gratis verblijf op Curaçao bij het Avila Beach Hotel

Als we willen dat de mensen hun koffers weer gaan pakken en op vakantie gaan in 2020 (en later), moet men vooral eerst zien en weten dat een vakantie in 2020 en in dit corona tijdperk, een verstandige en goede keuze is. Zoals Arjen Lutgendorff (hoofdredacteur TravelPro) zo treffend aangaf: “Zolang we als reisprofessionals zelf niet eens laten zien dat reizen mogelijk is, dan hoef je dat van consumenten al helemaal niet te verwachten.”

Avila Beach Hotel op Curaçao helpt je hierbij graag een flink stuk op weg. Curaçao (en het Avila Beach Hotel) is ook/juist nu, nog steeds een prettige, veilige en mooie bestemming. Wie kan dit beter ervaren én aantonen dan de reisagent zelf! Geef het goede voorbeeld, ga op vakantie! Ervaar het zelf, laat zien hoe reizen daadwerkelijk is en hoe mooi en fijn de wereld, en met name Curaçao, echt nog steeds is.

Schrijf je daarom nu in voor de winactie. Wie weet ben jij één van de 50 winnaars van een gratis weekje Avila Beach Hotel in een Run of the House kamer, in de periode van 1 september t/m 15 december 2020! Let er op dat de vliegtickets niet inbegrepen zijn bij deze winactie.

Meer info? Bekijk hieronder de video of klik op deze link.

