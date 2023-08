Lelystad Airport denkt toch open te kunnen. De directie van de luchthaven heeft haar plannen toegelicht in een brief aan demissionair Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat).

Lelystad Airport, bedoeld als overloopluchthaven voor Schiphol, heeft te maken gehad met meerdere uitsteldata voor de opening voor groot commercieel verkeer. In eerste instantie was de opening gepland voor 2018. Echter, vanwege diverse kwesties, waaronder zorgen over de milieu-impact, vliegroutes, en geluidsoverlast, is de opening meerdere keren uitgesteld.

Alternatieve routes

De luchthaven schrijft Harbers dat het overweegt de controversiële vliegroute boven Overijssel te vermijden. De lage vliegroute bij Lemelerveld is tot nu toe een van de grote obstakels voor het openen van de luchthaven. De luchthaven wil dan ook in overleg met Luchtverkeersleiding Nederland op zoek naar alternatieve routes.

Natuurvergunning

Luchthavendirecteur Jan Eerkens verwacht daarnaast de definitieve goedkeuring voor de natuurvergunning in december. Naar eigen zeggen heeft de luchthaven dankzij de aankoop van boerderijen in Gelderland voldoende stikstofruimte voor 10.000 jaarlijkse vluchten. Toestemming voor dit aantal vluchten is aangevraagd, terwijl besluitvorming over de uitbreiding naar 45.000 vluchten later plaatsvindt.

