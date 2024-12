Reisorganisatie Mijn ReisKennis, onderdeel van Travelcenter Nederland, heeft vijf nieuwe zelfstandige reisagenten (ZRA’s) verwelkomd. Deze overstap is het gevolg van het besluit van D-reizen om aan het einde van 2024 te stoppen met hun ZRA-activiteiten.

Heidi Plagmeijer, Shannen Geuze, Sophie van der Wel en Mariëlle Verstijlen bezochten op donderdag 5 december het hoofdkantoor van Mijn ReisKennis om hun franchiseovereenkomst te ondertekenen en zich in te werken in de systemen. Later deze maand zal ook Wendy Keemers zich bij het team voegen.

Uitgebreide ondersteuning

“Wij zijn blij dat we deze professionals een warm en inspirerend onderkomen kunnen bieden”, laten Emmie en Michelle de Wit, directie van Travelcenter Nederland, weten. “Onze ZRA’s krijgen uitgebreide ondersteuning, toegang tot een breed scala aan reisproducten en de kans om te groeien binnen een betrokken community.” Met de komst van deze ervaren reisadviseurs groeit het aantal franchisenemers van Mijn ReisKennis naar 39. De organisatie benadrukt haar focus op kwaliteit en een persoonlijke benadering, zowel richting de ZRA’s als de consument.