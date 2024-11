Per 1 november wordt het dagelijkse management van Travel Counsellors in Nederland en België uitgebreid met Sophie van der Wansem (Head of Marketing & Communications) en Vincent Hekkert (Head of Performance).

“Deze uitbreiding weerspiegelt de voortdurende groei in beide landen op het gebied van sales en het aantal reisadviseurs, evenals de kansen voor de toekomst. Dit komt mede dankzij aanzienlijke investeringen in innovatie voor zowel de Travel Counsellors als hun klanten”, aldus de reisorganisatie.

200 Travel Counsellors

Sophie van der Wansem zet haar bestaande verantwoordelijkheden in haar nieuwe functie voort. Samen met haar team geeft zij al jaren richting aan het marketingbeleid, de communicatie, evenementen en public relations. Daarnaast ondersteunt zij meer dan 200 Travel Counsellors met effectieve marketingmiddelen.

Planisto

Vincent Hekkert, heeft na de overname van Euram en het platform Planisto in januari van dit jaar, een leidende rol als Interim Project Manager binnen de internationale Travel Counsellors-organisatie gespeeld. Hij zal per 1 november de rol van Head of TC Performance voor Nederland en België op zich nemen. Onder zijn leiding vallen de afdelingen Business Development en Training. Naast deze functie blijft hij ook betrokken bij de integratie en ontwikkeling van Planisto en andere technologische innovaties binnen de internationale groep.

Verheugd

Het huidige Management Team van Travel Counsellors bestaat uit Milka van Dam (General Manager van Travel Counsellors Nederland en België) en oprichter/Managing Director van Travel Counsellors Nederland en België Fred van Eijk. Fred is verheugd over de uitbreiding per 1 november: “De benoeming van Sophie is een terechte erkenning van haar rol en toewijding. Met Vincent halen we veel expertise, energie en impact in huis op het gebied van het motiveren, begeleiden en stimuleren van onze Travel Counsellors.”