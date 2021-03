Visit Finland: alles over duurzaam toerisme op webinar

Duurzaam toerisme staat volgende week centraal op een webinar van Visit Finland. Met de twee uur durende online presentatie gaat het verkeersbureau van Finland nader in op alle aspecten van duurzame vakanties in het land. Het webinar vindt plaats op woensdag 24 maart.

Het verkeersbureau heeft een Sustainable Travel Finland-programma gelanceerd voor reisbedrijven en bestemmingen in Finland. Tijdens het webinar wordt meer verteld over een speciaal duurzaamheidslabel waarmee het voor buitenlandse reisbedrijven makkelijker is om duurzame partners en bestemmingen in Finland te herkennen.

De deelnemers aan de presentatie zijn onder andere een duurzaamheidsexpert van Visit Finland en vertegenwoordigers van Finse reisbedrijven, hotels en bestemmingen.

Het webinar is in het Engels en wordt gehouden via Teams.

Datum: 24 maart.

Tijd: 14.00-16.00 uur.

Aanmelden kan hier.

(Foto Shutterstock).

