Voigt Travel en Buro Scanbrit bundelen hun krachten om consumenten en retailpartners nog beter tot dienst te zijn. Voigt Travel gaat zich verder toeleggen op de B2C markt en wijzigt de commissie strategie naar 0%.

De reisorganisatie verwijst retailpartners vanaf 1 december 2023 naar zusterorganisatie Buro Scanbrit, dat zich in het algemeen meer specialiseert in het faciliteren van retail. Beide organisaties zijn onderdeel van de Stena Line Travel Group. Retailorganisaties kunnen vanaf 1 december 2023 terecht bij Buro Scanbrit voor een deel van de producten van Voigt Travel. Zo gaat Buro Scanbrit diverse reizen van Voigt Travel naar Noord-IJsland en Fins Lapland opnemen in haar assortiment. Buro Scanbrit blijft haar retailpartners met een commissie bedienen.

Prioriteit

De systemen van Voigt Travel zijn speciaal ontwikkeld om de B2C klant te faciliteren. Dat is de kracht van de organisatie en daar gaat Voigt Travel dus ook verder de focus op leggen. Marloes Meijer (General Manager Voigt Travel), zegt erover: “Dit is een eerste stap in de samenwerking met Buro Scanbrit. We kijken in beide organisaties waar we goed in zijn en baseren daarop onze keuzes. Het aandeel retail is bij ons klein en Buro Scanbrit geeft de samenwerking met de retail meer prioriteit, waardoor dit een logische keuze is.”

Uitbreiden

Sander Geleedst (General Manager Buro Scanbrit) voegt toe: “De retailpartners die bij Voigt Travel boeken, zijn van harte welkom bij Buro Scanbrit. Wij zijn blij dat we ons brede assortiment van reizen naar Lapland en Noord-IJsland verder kunnen uitbreiden met de producten van Voigt Travel, zowel in de zomer als in de winter.