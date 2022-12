Voja Travel vraagt ANVR-lidmaatschap aan

Deel dit artikel

Voja Travel, opgericht door Joshua van Eijndhoven, heeft het ANVR-lidmaatschap aangevraagd. De brancheorganisatie meldt aan haar leden dat de aanvraag voor het ANVR-lidmaatschap binnenkort wordt behandeld.

Van Eijndhoven startte in 2021 nog een kort geding, waar tientallen verre reizenspecialisten zich bij aansloten, tegen de Nederlandse Staat. De 72 reisorganisaties die zich hebben aangesloten, eisten betrouwbare reisadviezen voor bestemmingen buiten Europa. De ANVR deed niet mee aan het kort geding.

“Het kort geding vond ik een van de dieptepunten, dat vond ik echt een fout signaal. Dat is uitgesproken en we praten er niet meer over”, aldus Oostdam in Bremen tijdens het ANVR-Congres.

Author Arjen Lutgendorff