Voormalig ANVR directeur,Frank Oostdam heeft in de afgelopen 17 jaar uitzonderlijk veel gedaan en betekend voor de reisbranche, en ontvingdaarvoor in alle vroegte een Koninklijke onderscheiding op Schiphol, in het bijzijn van veel branchegenoten, die onderweg zijn naar het jaarlijkse ANVR congres dat dit jaar in Oman plaatsvindt. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De Koninklijke onderscheiding is aangevraagd voor Frank Oostdam voor zowel zijn rol als onvermoeibaar vertegenwoordiger van de ANVR, de reisbranche en reizend Nederland (o.a.) tijdens Covid19, als zijn rol als voorzitter van Europese koepel ECTAA. Deze onderscheiding werd, tijdens de ontvangst van alle ANVR congresdeelnemers op Schiphol,uitgereikt door de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans-Wijdeven.

De aanvraag is ondersteund door zeer veel partijen, waarbij met name zijn leiderschap en visie voor de sector en zijn niet aflatende inzet om de reissector als maatschappelijk relevante actor verder te brengen vaak werden genoemd en geroemd.

Frank Radstake, huidige ANVR directeur zegt: ”De inzet van Frank Oostdam tijdens, met name Covid19 ging veel verder dan was gevraagd vanuit zijn rol bij de ANVR. Tegen wil en dank werd hij een bekende Nederlander in deze periode. Met het vertegenwoordigen van de sector in de publiciteit en de stille diplomatie om de sector de steun te laten krijgen die het verdiende, is hij van groot belang geweest voor alle reisbedrijven én voor reizend Nederland”.

ANVR voorzitter, Arjan Kers geeft aan, dat het vooral bijzonder is dat deze onderscheiding in het bijzijn van zoveel branchegenoten werd uitgereikt. “Frank heeft zich de afgelopen 17 jaar met ziel en zaligheid ingezet voor de ANVR, en is het gezicht geweest in goede en slechte tijden van een branche die door weer en wind is gegaan, en vele crisis situaties heeft doorstaan”.