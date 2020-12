VvKR: “Kleinschalige reisorganisaties vissen opnieuw achter het net”

Kleinschalige reisorganisaties vissen wederom achter het net. Ondanks de aangekondigde extra steun blijven reisbedrijven met kantoor aan huis in de kou staan, omdat ze niet voldoen aan de eisen die worden gesteld. Dat stel de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties).

“Natuurlijk zijn we blij met de verruiming van de maatregelen, maar door de strakke randvoorwaarden vallen nu nog steeds zo’n 1.500 ondernemingen buiten de boot. Ik zie dat onze leden creatief zijn door bijvoorbeeld een aanpassing van hun reisaanbod. Velen hebben ook, tijdelijk, ander werk gezocht. Maar als de grenzen straks weer opengaan en de vaccins hun werk doen, willen deze reisspecialisten niets liever dan met hun eigen reisonderneming aan de slag zodat hun klanten weer op vakantie kunnen”, aldus Ton Brinkman, voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). “Daarom blijven kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen, deelname aan een garantiefonds en (digitale) voorzieningen doorlopen terwijl er geen inkomsten tegenover staan.”

Doorlopende vaste lasten, ook voor kleine ondernemers

Vele kleinschalige reisorganisaties en zelfstandige reisadviseurs kunnen geen aanspraak maken op bestaande steunmaatregelen, zoals Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Naast circa 1.100 zelfstandige reisadviseurs betreft dit zo’n 80% van de ruim 400 leden van de VvKR. “Een versoepeling van de voorwaarden zou zeer welkom zijn voor deze ondernemers die sinds maart jl. te maken hebben gehad met hoge (repatriërings)kosten en die nauwelijks of geen omzet hebben kunnen genereren door de negatieve reisadviezen.”

Randvoorwaarden niet van toepassing op kleine reisondernemingen

“De voorwaarde dat het bedrijf een eigen voordeur moet hebben, maakt dat professionele reisorganisaties met kantoor aan huis niet in aanmerking komen voor de TVL, terwijl zij wel hoge vaste lasten hebben. Daarnaast zorgt de partnerinkomenstoets ervoor dat de meeste van deze ondernemers niet in aanmerking komen voor de TOZO. De in de media veelbesproken voucherbank is een rentedragende lening die de reisorganisatie moet aflossen. Het bedrijf kan met het geleende geld de klant terugbetalen. Maar de al betaalde inkoopkosten aan onder andere accommodaties in het buitenland of repatriëringskosten kunnen veelal niet worden teruggekregen. Gevolg van deze dubbele kosten is een enorme schuldenlast, voorlopig nog zonder concreet perspectief op wanneer dit kan worden ingelost. Deze situatie brengt het voortbestaan van veel van deze bedrijven in gevaar”, aldus de VvKR.

