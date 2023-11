Afgelopen vrijdag kwamen de leden van VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) bijeen in de Malietoren in Den Haag voor hun jaarlijkse ledendag. Een dag vol hoogtepunten, maar waarbij ook afscheid werd genomen van voorzitter Ton Brinkman en bestuurslid Michel Lancee.

Ton gaf vanaf maart 2017 leiding aan het bestuur en heeft zijn voorzittersstokje overgedragen aan Kim Nooyens. Als algemeen bestuurslid heeft Helmich Riezebos de taak van Michel overgenomen en Marleen Nijdam, secretaris sinds 2017 werd herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd Kim Nooyens met applaus begroet als de nieuwe voorzitter, waarmee VvKR nu voor de tweede keer een vrouw aan het roer heeft. Het vertrek van Ton Brinkman en Michel Lancee werd gemarkeerd door een mix van vreugde en emotie, wat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging onderstreepte.

Voorzitter

De nieuwe voorzitter is enthousiast over haar rol en zegt: “Ik heb vooral veel zin om met alle leden te gaan samenwerken. Ik wil VvKR graag nog verder uitbouwen als kwaliteitsmerk naar de consument en zorgen dat onze leden toekomstbestendig zijn, met name op het vlak van duurzaamheid.” Het bestuur laat weten uit te kijken naar een mooie toekomst onder leiding van Kim Nooyens.

Congres

De ledendag omvatte naast de ALV ook het VvKR-congres waar de kleinschalige reisorganisaties inspiratie meekregen voor een duurzame toekomst. Keynote speakers waren Leendert-Jan Visser (directeur MKB Nederland), Bram Peerlings (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en Veroniek Maat (Hogeschool Inholland). Caroline de Greeff vervulde de rol van dagvoorzitter. Zij is coördinator van de werkgroep Duurzaam binnen VvKR.

AI

Naast het congres, ALV en afscheidsborrel waren diverse kennissessies georganiseerd. Zo werden leden geïnformeerd over juridische aspecten in de dynamische reiswereld. Uiteraard stond een sessie over duurzaam ondernemen op de agenda, maar ook de sessies aansprakelijkheid & calamiteitendekking en trends in de reisbranche op het gebied van AI (Artificial Intelligence) werden druk bezocht. VvKR kijkt terug op een geslaagde dag vol inspiratie en kennisdeling.