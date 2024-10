Met het ANVR-congres naar Oman in aantocht, vragen we bij drie aanbieders van het sultanaat hoe zij de bestemming zien. We spreken erover met Jiri Moonen (Manager touroperating bij &Olives Travel), Robert Vis (Managing Director/Owner Total Travel) en Rob van Helvoort (eigenaar en oprichter van Middenoostenreizen.com).

Robert: “Wij verkopen Oman al meerdere jaren, maar aangezien we tot corona ook zakenreizen deden, kwam de meeste omzet voor leisure en groepen ook via zakenreizen binnen. De meeste reizen tot nu toe zijn rondreizen en ik denk eerlijk gezegd ook dat Oman een bestemming bij uitstek is om via een rondreis te ontdekken. Overigens verkopen wij zowel aan eindklanten als wederverkopers en staan er de komende maanden een hoop mooie dingen te gebeuren op verkoopgebied.”

Jiri Moonen.

Jiri: “Bij &Olives Travel hebben we Oman als onze eerste bestemming buiten het Middellandse Zeegebied toegevoegd aan ons aanbod. Oman heeft ons verrast met de veelzijdigheid, van de indrukwekkende wadi’s, zoals Wadi Shab en de uitgestrekte woestijnen van Wahiba Sands tot de gouden stranden die naadloos samengaan met de eindeloze zandduinen. Deze diversiteit maakt Oman tot een ideale reisbestemming voor avontuurlijke roadtrips met een huurauto. Of je nu houdt van wandelen, duiken, sandboarden, een bezoek aan de souks van Muscat of het leren van de smaken van het Midden-Oosten tijdens een kookworkshop, Oman biedt het allemaal. Hoewel Oman altijd goed heeft verkocht, hebben we recent een lichte terugval gezien door de onrust in de buurlanden, wat invloed heeft gehad op de regio. Ondanks deze uitdaging blijven we optimistisch en geloven we dat Oman zijn populariteit zal herstellen. We breiden ons aanbod dit jaar uit met meer Oman-reizen en combinatiereizen met de Verenigde Arabische Emiraten. Deze combinatie van de luxueuze ervaring van Dubai met de authentieke charme van Oman belooft een uitzonderlijke ervaring. De groeiende belangstelling voor Saoedi-Arabië en de recente opnames van Wie is de Mol in Oman hebben ook bijgedragen aan de bekendheid van het land.”

Waarom raad je collega reisprofessionals aan mee te gaan naar het ANVR-congres in Oman?

Rob: “Omdat je naast een mooi inhoudelijk programma ook de kans krijgt om het prachtige Sultanaat te ontdekken. Oman is prachtig qua natuur, cultuur en biedt alles voor een bijzondere ervaring. En je kunt leuke post- en pre-tours via ons boeken.”

Robert: “Naast het feit dat branchegenoten spreken altijd nuttig kan zijn, is Oman een land dat misschien niet de bekendste bestemming is bij veel mensen, maar naar mijn mening meer aandacht en meer bezoekers waard is!”

Jiri: “Het ANVR-congres zet het land opnieuw in de schijnwerpers. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om het vertrouwen in de verkoop van Oman-reizen te versterken. De pre- en post-congres tours zijn een geweldige kans om de bestemming zelf te verkennen. Bij &Olives Travel geloven we dat je een bestemming het beste kunt verkopen als je zelf volledig ondergedompeld bent in de cultuur en sfeer van het land.”

Hoe heeft de toeristische sector in Oman zich de laatste jaren ontwikkeld?

Rob van Helvoort in Oman.

Rob: “Oman is wat toegankelijker geworden de laatste jaren zonder zijn charme te verliezen. Ze focussen zich bewust niet op massatoerisme, maar op kwalitatief hoogstaand toerisme. Dat zie je ook terug in de ontwikkeling van accommodaties en infrastructuur.”

Robert: “Je merkt heel duidelijk dat Oman als bestemming ontzettend aan de weg timmert om bij meer potentiële bezoekers en ook wederverkopers onder de aandacht te komen. Net als een aantal aangrenzende landen zal Oman ook minder afhankelijk willen zijn van een aantal traditionele inkomstenbronnen en wil het ook meeliften op het succes van onder andere Dubai om mensen naar deze regio in het Midden-Oosten te krijgen.”

Welke ervaringen of excursies in Oman raad je aan voor verschillende soorten reizigers?

Rob: “Of je nu jong, oud, actief of het juist niet bent, je moet zeker een nacht wildkamperen in de woestijn, een ervaring om nooit te vergeten. Daarnaast kun je in de bergen abseilen in Jebel Shams, een ervaring voor echte thrill-seekers. Wel zou ik wegblijven van de schildpadden in Ras al Jinz, dit is (helaas) te massaal geworden.”

Robert: “Uiteraard hangt dit sterk af van de motivatie waarom mensen het land willen bezoeken, maar gemiddeld genomen mogen de wadi’s, de grote moskee in Muscat, de woestijn en de bergen in een reis naar Oman wat mij betreft niet ontbreken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen en kansen voor de reisindustrie in Oman in de komende jaren?

Robert Vis.

Robert: “Ondanks dat het al heel lang een reisbestemming is, is Oman een land dat sterk in opkomst is en laten we daar ons voordeel mee doen. Ook als je relatief weinig Oman verkoopt kun je heel goed bij partijen, zoals wij, terecht om mooie kwaliteitsreizen te verkopen aan je eindklant.”

Heb je een bijzonder verhaal of ervaring in Oman dat de unieke charme van het land illustreert?

Rob: “Beetje knullig, maar wel iets wat aantoont hoe gastvrij Omani’s zijn. Een paar jaar geleden verbleef ik samen met een vriend in een kleinschalig hotelletje in de bergen. Toen we daar aankwamen was onze auto enorm vies geworden van de regen en modder. Toen we de volgende ochtend weer wilden vertrekken, hadden de mensen van het hotel onze auto gewassen. Wij dachten eerst dat we de verkeerde auto meekregen, haha.”

Robert: “Wat mij persoonlijk heel erg bevalt aan Oman, is dat er geen hoogbouw is en dat je op heel veel posities gewoon met Omani te maken hebt. Het zijn zeer vriendelijke mensen die waarderen dat je interesse hebt in hun land.”

Jiri: “Wat Oman zo uniek maakt, is de enorme diversiteit aan ervaringen die het biedt. Of je nu op zoek bent naar avontuur, cultuur, 4×4-ritten of een unieke overnachting, Oman heeft het allemaal. Van luxe resorts en boutiquehotels tot romantische tenten in de woestijn en slapen onder de sterren, er is voor ieder wat wils. Wij zijn vastbesloten om een gevarieerd aanbod van rondreizen te creëren, zodat elke reiziger de vele mogelijkheden van Oman kan ontdekken.”

Hoe zie je de toekomst van toerisme in Oman?

Rob: “Vanaf december komt er een soort Schengen Visa voor een hoop landen op het Arabisch schiereiland, waaronder Oman. Dit gaat het veel makkelijker maken om rond te reizen over het hele Arabische schiereiland. Dit gaat een enorme boost geven voor rondreizen door het hele gebied. Je kunt zo vanuit Koeweit naar het zuiden van Oman rijden. Dit biedt veel kansen voor gave woestijnexpedities. Daarnaast hoop ik dat er meer aandacht komt voor het prachtige natuurgebied rondom Salalah. Hier is nu nog lastig naartoe te reizen vanuit Europa, terwijl dit gebied echt qua natuur uniek is in de wereld.”

Robert: “Zeer positief. Oman is geen land voor iedereen, maar zeker voor meer toeristen dan nu. Het is alleen te hopen dat het authentieke van het land bewaard blijft en niet dat de commercie alles bepalend wordt.”

