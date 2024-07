Steven Oppenheim (oprichter/eigenaar Oppenheim Travel) begon 50 jaar geleden (in oktober 1973) als Israël-specialist, en al snel kwamen daar onder meer Jordanië en Egypte bij. De boekingen naar Israël liggen nagenoeg stil sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober 2023, dat helaas ook invloed heeft op Jordanië. “Maar Egypte is enorm populair bij Oppenheim Travel, zeker op de manier waarop wij de reizen ernaartoe aanbieden.”

Oppenheim Travel vierde afgelopen najaar zijn 50-jarige jubileum en wilde dit doen door echt iets bijzonders te lanceren. “Een stunt om de koude, natte oer-Hollandse winter door te komen”, zegt Steven. “We kwamen met luxe winterarrangementen naar Aqaba in Jordanië tegen bodemprijzen, zoals een verblijf van één week in het vijfsterrenhotel Grand Tala Bay aan de Rode Zee in Aqaba, inclusief vliegreis en transfer, vanaf slechts € 599 per persoon. Dat is geen geld. Als je de verkoopprijs neemt, min de commissie, dan kom je ongeveer uit op de inkoopprijs. Dit was dus een echte stunt voor ons 50-jarig jubileum waarvan de reisadviseurs konden profiteren. We lanceerden deze reizen in samenwerking met easyJet, die rechtstreeks naar Aqaba vloog. Vloog dus, want kort nadat we alles rond hadden, stopte de airline met deze route vanwege de Gaza-oorlog.”

Hoop

Door de oorlog boekt Oppenheim Travel nauwelijks reizen naar Jordanië en Israël, terwijl deze bestemmingen voorheen erg populair waren bij de touroperator. “Het is heel erg jammer, maar ook begrijpelijk. Er gaan nog wel mensen naar Israël toe, maar zij hebben dan vaak banden met het land.” Juist door die banden die veel Nederlanders met Israël hebben, verwacht Steven dat het toerisme naar het land snel weer opkrabbelt, zodra het er rustiger is. “Maar ik zou willen dat ik kan zeggen wanneer dat is. Ik hoop dat het er snel rustiger wordt, vooral voor de inwoners. Maar ook voor Jordanië die in feiten niets met de Gaza-oorlog te maken heeft, maar het toerisme daar wel onder lijdt. In het land zelf is het veilig, maar helaas heeft de oorlog invloed op de boekingen ernaartoe.”

“Zodra het er rustiger wordt, zal het toerisme naar

Israël weer opkrabbelen”

Bijzonder Egypte

Op de vraag hoe hij zijn bedrijf overeind houdt nu twee van zijn meest populaire bestemmingen wegvallen, antwoordt Steven: “Niemand hoeft zich geen zorgen te maken, we hebben gelukkig flinke reserves in 50 jaar tijd opgebouwd, en daarnaast lopen de boekingen naar Egypte goed. Daar ben ik vanzelfsprekend heel blij mee. Dat zijn overigens geen standaard pakketreizen, we bieden een nicheproduct aan voor het luxere segment, zonder dat de reissommen absurd hoog zijn. Iedereen kent Hurghada en Sharm el Sheikh, maar het land is veel groter dan alleen de Rode Zee en biedt zoveel meer mooie en bijzondere plekken. Omdat we ons richten op de nichemarkt zijn onze reizen vanzelfsprekend ietwat duurder dan een standaardreis van een weekje naar Hurghada. Maar wie een reis van circa tien dagen wil, die zich echt onderscheidt van de standaard Egypte-reizen, heeft voor zo’n € 2.700 per persoon een prachtige en onderscheidende à la carte-reis waar alles in zit en waar je echt veel van het land ziet. Dan heb je ook echt wat. Wanneer je deze luxe op een verre bestemming wil, zoals bijvoorbeeld Japan, dan red je het niet voor € 2.700. In Egypte reis je voor zo’n bedrag als een koning door het land. En op een relatief korte vliegafstand bevind je je in een totaal andere én prachtige cultuurrijke wereld. Alle reizen die wij aanbieden, kunnen we op maat aanpassen. Het zijn schitterende veelal vijfsterrendeluxe-arrangementen die altijd met privégids en -chauffeur worden uitgevoerd.”

In de watten

Als we vragen naar een voorbeeldreis steekt Steven zijn enthousiasme en kennis over het land niet onder stoelen of banken. “Wij vliegen rechtstreeks met Egypt Air naar Caïro. Reizigers worden op de luchthaven opgehaald en volledig in de watten gelegd door een privéchauffeur, assistent en een privégids, desgewenst Nederlandssprekend. Dan zijn er ook nog de sightseeingtours, die geweldig zijn en ook worden begeleid door Nederlandstalige gidsen. Binnenkort gaat het nieuwe museum (Grand Egyptian Museum) open, dat is echt van wereldklasse, en denk aan de prachtige Piramides. Je kan vanuit Caïro met de trein of per vliegtuig naar Aswan. Het is er ge-wel-dig. Daar maak je een mooie Nijlcruise met begeleiding van een privégids; van Aswan naar Luxor. In Luxor is natuurlijk ook van alles te zien. Terugvliegen kan vanuit Luxor via Caïro naar Amsterdam of je maakt eerst een privétransfer naar Hurghada om daar nog een paar dagen te blijven. Vanuit Hurghada vlieg je dan weer terug naar Amsterdam. Ach, dit is een voorbeeld, maar ik weet zeker dat het ieders verwachtingen overtreft. We kunnen de reis namelijk zo maken als de klant zelf wil.”



Mogelijkheden

Over klanten gesproken, die komen bij Oppenheim Travel voornamelijk via het reisbureau en de ZRA. “We zijn ontzettend blij met de samenwerkingen die we hebben met de Nederlandse retail. Meer dan 90% van onze omzet komt via dit kanaal. Ieder reisbureau of ZRA heeft namelijk een beperkt aantal klanten die perfect past bij dit product, zij kennen hun klanten namelijk als de beste.” Voor reisagenten en ZRA’s ziet Oppenheim dan ook veel mogelijkheden in de verkoop van het wat ‘onbekendere’ Egypte. “Het is geen land om een reis zelf in elkaar te zetten, om te doe-het-zelven, en dat is ons voordeel. Zonder arrogant te zijn, kan ik zeggen dat wij specialist zijn op Egypte. We weten precies waar en bij wie we moeten zijn, en werken dan ook samen met geselecteerde agenten en gidsen.” Daarnaast laat Steven weten dat Oppenheim Travel de reisadviseur graag ontzorgt. “Klanten die eens echt iets bijzonders willen, op zoek zijn naar fantastische cultuur en niet te lang in het vliegtuig willen zitten, zitten bij ons Egypte-nicheproduct hartstikke goed. Daarnaast bieden we de reisadviseur een goede commissie.”

Veilig

Reizen naar Egypte is volgens Oppenheim trouwens geen enkel probleem. “Je kan er gemakkelijk naartoe. De situatie in Israël/Gazastrook heeft geen negatief effect op de reizen naar Egypte. Dat gaat zoals van oudsher gewoon door. Het is opvallend hoe enthousiast men terugkomt van hun reis ernaartoe.”