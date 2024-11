In de snel veranderende wereld van toerisme en hospitality staat Curaçao voor nieuwe uitdagingen en kansen. Bij het Avila Beach Hotel omarmen ze deze veranderingen door zich in te zetten voor innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van lokaal talent. “Ons doel is niet alleen om onze gasten een onvergetelijke ervaring te bieden, maar ook om een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap en de toekomst van de Curaçaose hospitality-industrie.”

Hospitality icoon Farley Hollander, Avila’s Resident Manager die dit jaar zijn 30-jarige jubileum viert, combineert zijn rijke ervaring met een passie voor onderwijs. Als gastdocent aan de University of Curaçao (UoC) deelt hij zijn kennis met studenten die de toekomstige leiders van de hospitality-sector kunnen worden. “Het is belangrijk om de volgende generatie enthousiast te maken voor deze sector,” zegt Farley. Door praktijkervaring te bieden binnen ons hotel, krijgen studenten een uniek inzicht in hoe de industrie werkt en worden ze voorbereid op een succesvolle carrière.

Innovatie in gastvrijheid

Bij het Avila Beach Hotel zetten ze zich in om voorop te blijven lopen in de hospitality-sector op Curaçao. “We begrijpen dat de moderne reiziger hoge verwachtingen heeft en dat social media en review websites een grote invloed heeft op de reputatie van een hotel. Daarom blijven we onze diensten en faciliteiten verbeteren, met een focus op kwaliteit en gastvrijheid. Door proactief in te spelen op de behoeften van onze gasten, zorgen we ervoor dat hun verblijf soepel verloopt en hun verwachtingen worden overtroffen.”

Duurzaamheid en lokaal talent

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Avila Beach Hotel. Dit gaat niet alleen over milieubeheer, maar ook over het investeren in lokaal talent. “We geloven dat de toekomst van de Curaçaose hospitality-industrie afhangt van goed opgeleide, gepassioneerde professionals die hun vaardigheden op het eiland willen inzetten. Daarom bieden we studenten en jonge professionals kansen om te leren en te groeien binnen ons hotel, met het oog op een duurzame toekomst voor ons allemaal.”

Inspiratie voor de industrie

“Ons werk gaat verder dan het bedienen van onze gasten. We willen een inspiratiebron zijn voor de hospitality-industrie. Door onze samenwerking met onderwijsinstellingen en onze inzet voor innovatie en duurzaamheid, hopen we anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen. We geloven dat door samen te werken en te investeren in de toekomst, we een sterkere, duurzamere toerismesector op Curaçao kunnen creëren. Bij het Avila Beach Hotel zijn we trots op onze rol in de gemeenschap en kijken we uit naar een toekomst waarin we blijven bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de Curaçaose hospitality-industrie. Alleen samen werken we aan een duurzame, gastvrije toekomst op ons dushi Korsou.”