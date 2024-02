Lufthansa-personeel is vandaag wéér aan het staken. Door de stakingen worden zo’n 100.000 tot 200.000 reizigers getroffen.

De luchtvaartmaatschappij vraagt reizigers van geannuleerde vluchten om niet naar de luchthaven te komen. Op Frankfurt Airport werden vanochtend alle vertrekkende vluchten geannuleerd.

Beter loon

De organisatie van de stakingen ligt in handen van vakbond Verdi. Werknemers van Lufthansa staken voor een beter loon en inflatiecompensatie op de luchthavens van onder andere Frankfurt, München, Hamburg, Berlijn, Düsseldorf, Keulen en Stuttgart. Het is de verwachting dat de stakingen morgenochtend rond 7.00 uur stoppen.

Actuele informatie stakingen

Op de website van Lufthansa houdt de airline actuele informatie bij. De luchthvaartmaatschappij schrijft onder andere:

“Vanwege de staking gaan we er momenteel van uit dat slechts ongeveer 10 tot 20 procent van het vluchtprogramma van Lufthansa kan worden uitgevoerd, vooral op 20 februari. Passagiers die getroffen worden door vluchtannuleringen vanwege de Verdi-staking worden per e-mail of via de Lufthansa-app geïnformeerd. Wij betreuren het ongemak voor onze gasten. Belangrijk: kom alleen naar de luchthaven als uw vlucht niet is geannuleerd. Door de staking zijn de omboekbalies helaas niet bemand. Let op de informatie in het gedeelte ‘Omboeken'”‘. U kunt uw vanwege de staking geannuleerde vlucht gratis omboeken op lufthansa.com, in de Lufthansa-app, in de Chat Assistance of via de servicecentra. Als u een binnenlandse vlucht in Duitsland heeft geboekt, kunt u uw ticket ook op lufthansa.com omzetten in een treinvoucher.”

Foto: Martin Furtivo / Shutterstock.com.