Win een studiereisplek naar Rwanda met Avila Reizen

Kwita Izina is ontstaan naar een eeuwenoude traditie waarin Rwandezen hun kinderen een naam geven in het bijzijn van familie en vrienden. In 2005 begon Rwanda officieel met het benoemen van berggorilla’s in wat een wereldwijde viering van de natuur is geworden.

De 19e Kwita Izina wordt gehouden op vrijdag 1 september 2023 en viert de inzet van het land voor duurzaam en verantwoord toerisme. Ter ere van deze bijzondere dag heeft Avila Reizen een plekje die je kan winnen op een studiereis naar Rwanda die rond 1 september 2023 plaats gaat vinden. De achtdaagse Rwanda Fam Trip inclusief de once-in-a-lifetime gorilla trekking zelf ervaren? Doe dan nu mee met de winactie!

Wat kan je winnen?

Eén plek voor de achtdaagse Rwanda Fam Trip georganiseerd door Rwanda Development Board.

Wanneer vindt de reis plaats?

De reistijd zal rond Kwita Izina zijn (1 september 2023) – exacte vertrekdatum & programma van de reis volgen nog.

Hoe kan je winnen?

Om kans te maken op deze Rwanda Fam Trip plek boek je zoveel mogelijk bij Avila Reizen. “We kijken naar degene die tussen 1 april en 31 mei 2023 de meeste boekingen (in omzet) bij ons onderbrengt. Schrijf daarnaast een Engelstalige motivatie waarom jij bij deze bijzondere ceremonie aanwezig zou moeten zijn en stuur deze naar info@avilareizen.nl“, aldus Avila Reizen.

Auteur Dylan Cinjee