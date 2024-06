MSC Cruises is verheugd aan te kondigen dat de winterbrochure 2024-2025 vanaf nu beschikbaar is. De brochure geeft een gedetailleerde beschrijving van meer dan 80 routes in de Middellandse Zee, Noord-Europa, Caraïben & Antillen, Dubai, Abu Dhabi & Qatar, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Veel aandacht gaat uit naar de Middellandse Zee-bestemmingen. Drie schepen zullen in de regio varen: MSC World Europa, MSC Fantasia en MSC Opera. Twee nieuwe schepen worden toegevoegd in deze regio: MSC Lirica in de Westelijke Middellandse Zee en MSC Sinfonia in de Oostelijke Middellandse Zee.

Gloednieuw

MSC Cruises kondigt een gloednieuw winterreisschema aan voor de Canarische Eilanden met MSC Opera. Gedurende zeven nachten, van 3 november 2024 tot 16 maart 2025, bezoekt het schip zes havens: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Puerto del Rosario, Funchal, Santa Cruz de la Palma en Arrecife, voordat het terugkeert naar Tenerife. Passagiers kunnen inschepen in Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas of Funchal. Het reisschema biedt verlengde haltes van maximaal zestien uur per haven. De Canarische Eilanden en Madeira bieden een warm klimaat, rijke cultuur en indrukwekkende natuur, met tal van attracties.

Aantrekkingskracht

Frank Van den Steen (Country Manager Benelux bij MSC Cruises) over deze nieuwe route: “De immense populariteit en onbetwiste aantrekkingskracht van de Canarische Eilanden onder de Nederlandse en Belgische vakantiegangers maken deze nieuwe routes ongetwijfeld tot een gegarandeerd succes. Bovendien bieden ze onze gasten ruim de gelegenheid om volop te kunnen genieten van de verschillende betoverende bestemmingen.”

Vluchten

“Voor de Canarische Eilanden en Madeira bieden wij vluchten aan van Düsseldorf naar Santa Cruz de Tenerife. Wat betreft Dubai, Abu Dhabi en Qatar, kunt u vliegen van Amsterdam of Brussel naar Dubai. Voor de Caraïben en Antillen zijn er vluchten van Parijs-Charles de Gaulle of Frankfurt naar Fort-de-France, met de mogelijkheid om aansluitende vluchten vanaf Amsterdam te boeken (tegen een meerprijs).”

Bekijk hier de brochure.