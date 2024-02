Extinction Rebellion Eindhoven heeft gereageerd op het nieuws dat Eindhoven Airport in de toekomst vijf maanden dicht moet in verband met renovatiewerkzaamheden.

Op X schrijft de beweging in een reactie op het nieuws: “Waarom niet lekker meteen aanpassen en krimpen Eindhoven Airport? De luchtvaart heeft toch geen toekomst.”

Demonstratie

Op zaterdag 23 maart om 12:00 uur demonstreert XR op Eindhoven Airport. Deze actie stond al in de agenda van XR Eindhoven. Het schrijft over de demonstratie: “De luchthaven heeft aangekondigd om 1000 vluchten per jaar minder te laten opstijgen. Dit is bij lange na niet genoeg. Nu stijgen er namelijk jaarlijks 41500 vliegtuigen op. Daarom eist Extinction Rebellion om dit aantal tenminste te halveren, en per direct te stoppen met privéjets. Daarnaast eisen we van de EU en overheid om belasting op kerosine te gaan heffen. In de huidige klimaat- en ecologische crisis zijn dit noodzakelijke en urgente stappen willen we de Aarde leefbaar houden.”

Foto: Extinction Rebellion tijdens een demonstratie op Schiphol. © Nick van Bree / Shutterstock.com.