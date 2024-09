Yaxa Reizen heeft met het voltallige team haar 15-jarige bestaan gevierd in Rome. Tijdens het weekend zijn er mooie herinneringen gemaakt en heeft het team elkaar nog weer beter leren kennen.

Eigenaar Henk Swama begon vijftien jaar geleden zijn touroperator, Yaxa Reizen. “Met zijn jarenlange ervaring in de reisbranche bouwde Henk al snel een trouw klantenbestand op, waar tot op de dag van vandaag veel waarde aan wordt gehecht. Het team groeide naar wat het nu is. Met honderden reizen per jaar worden veel unieke reisbelevenissen gecreëerd voor reizigers die waarden hechten aan een goede prijs-kwaliteitverhouding, kleinschalige accommodaties en een reiservaring die alles behalve standaard is“. Volgens de reisorganisatie waarderen de reisbureaus het persoonlijke contact en de korte lijnen die ze ervaren met het team van Yaxa. “Er staan 113 voorbeeldreizen op de site van Yaxa Reizen en daarmee krijgt een reisadviseur al snel een goed beeld wat er mogelijk is aan prachtige reizen naar de continenten Afrika, Azië en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Er zijn maar liefst 37 landen te vinden in het aanbod van Yaxa Reizen.”

Het Yaxa-team bestaat uit een groep reislustige reisexperts met een achtergrond in de toeristische sector. “Zij kennen de bestemmingen door en door. Ze hebben er gewoond, gewerkt of gereisd en keren regelmatig terug om de nieuwste must-sees te ontdekken en accommodaties te bekijken. Zo vinden er de komende maand twee studiereizen plaats onder leiding van Yaxa Reizen. Een 20-tal reisadviseurs zal kennismaken met Japan en Oeganda.” Houd de Instagram van Travelpro in de gaten, want een van onze redacteuren reist mee naar Oeganda.

En hoe de naam Yaxa Reizen ontstaan is? Tijdens een van zijn reizen kwam Henk in de Maya-stad Yaxha in Guatemala, in zijn favoriete continent Latijns-Amerika. Dit was 15 jaar geleden de inspiratie voor de naam Yaxa Reizen.