Zes Travel Counsellors zijn onlangs voor zeven dagen naar de Dominicaanse Republiek vertrokken met Air Europa. Deze reis werd georganiseerd in samenwerking met het verkeersbureau van de Dominicaanse Republiek en bood een unieke kans voor de reisadviseurs om de veelzijdigheid en charme van het eiland zelf te ontdekken.

Tijdens deze in-company studiereis hebben de Travel Counsellors een aantal van de meest betoverende bestemmingen van de Dominicaanse Republiek verkent. Milka van Dam (General Manager van Travel Counsellors), is dan ook erg te spreken over de studiereis: “Het is alweer even geleden dat we met beide partijen een in-company studiereis hadden georganiseerd. Deze trip was dan ook een hele goede manier om hernieuwde kennis op te doen over het product van Air Europa en de bijzondere bestemming Dominicaanse Republiek. De deelnemers zijn zeer enthousiast teruggekomen. Het opgedane enthousiasme wordt inmiddels ingezet voor de verkoop en kennisoverdracht binnen de Travel Counsellors community.”

Waardevolle ervaringen

Deze studiereis benadrukt dat de Dominicaanse Republiek zoveel meer is dan alleen zon, zee en strand. Door het gemixte programma gevuld met cultuur, natuur, excursies, vrije tijd en culinaire hoogstandjes waren de Travel Counsellors in staat om waardevolle kennis en ervaringen uit eerste hand op te doen. Deze kunnen zij vervolgens delen met hun klanten om hen enthousiast te maken voor deze fantastische bestemming.

Prachtige plaatsen

André Passet (werkzaam op het hoofdkantoor van Travel Counsellors), reisde met de Travel Counsellors mee: “We hebben een aantal prachtige plaatsen en fijne hotels aangedaan. De Dominicaanse Republiek is een groen land met een vriendelijke bevolking. Het koloniale gedeelte van Santo Domingo is een must om te zien. Maar de prachtige oceaan aan de kust leent zich voor allerlei watersportactiviteiten en ook de catamaran tochten zijn zeer zeker geweldig. Qua nachtleven zal de Coco Bongo club je een onvergetelijke avond bezorgen.”