Zeven airlines winnen APEX World Class Award 2022

KLM, Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways en Turkish Airlines hebben de APEX World Class Award 2022 toegekend gekregen. Deze award is de nieuwe en hoogste categorie die APEX wereldwijd toekent in de luchtvaart. Het betekent een bijzondere erkenning voor prestaties op thema’s als veiligheid, welzijn en duurzaamheid. De World Class Award wordt dit jaar voor de eerste keer toegekend aan zeven luchtvaartmaatschappijen.

De afgelopen 20 maanden hebben geleid tot aanvullende waarden die klanten nadrukkelijk belangrijk vinden. Voor de totale klantervaring zijn de aandacht voor gezondheid en safety-well being sterk toegenomen, evenals het belang van een verantwoorde en duurzame manier van reizen. Met de World Class Award wil APEX (the Airline Passenger Experience Association) luchtvaartmaatschappijen daarom langs een nieuwe meetlat leggen op het gebied van passagiersbeleving, door een meer uitgebreide en intensieve audit. Naast veiligheid, welzijn en duurzaamheid gaat het daarbij ook om hoge standaarden op het gebied van o.a. dienstverlening, comfort, catering en presentatie.

“We zijn vereerd en trots om deze World Class Award in ontvangst te mogen nemen. De afgelopen twee jaar hebben we alles op alles gezet om al onze klanten zo veilig, duurzaam en comfortabel mogelijk te vervoeren. Van het begin van hun reis tot en met de aankomst op de plaats van bestemming. Dat passagiers dit op het hoogste niveau waarderen, maakt deze prijs bijzonder. Zij verwachten ook terecht van ons dat we dat zo duurzaam en groen mogelijk doen. Het is vooral een groot compliment aan al onze medewerkers, die zich in deze moeilijke periode met veel toewijding en passie zijn blijven inzetten. Deze erkenning is voor KLM’ers wereldwijd een stimulans om op deze weg door te gaan. Op naar duurzaam herstel”, zegt Boet Kreiken – Executive Vice President Customer Experience KLM.

APEX is de grootste internationale luchtvaartorganisatie als het gaat om passagiersbeleving van luchtvaartmaatschappijen, en heeft zich op dat gebied ontwikkeld tot een gerenommeerde onderzoeks- en beoordelingsorganisatie.

Author Sharon Evers