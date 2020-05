Zeven ZRA’s van ReisCreaties lanceren Reis PubQuiz

Zeven dames aangesloten bij ReisCreaties houden de komende vier weken elke vrijdag een digitale Reis Pubquiz voor klanten. TravelPro sprak met een van de initiatiefnemers Heidi Vermeer (Ver&Meer Reizen).

“De laatste tijd hoor je alleen maar negatieve dingen; bestemmingen gaan op slot en reizen worden geannuleerd, we vonden het hoogtijd voor wat positiefs en willen hiermee op een leuke manier in de picture komen. We zijn gaan nadenken over hoe we dit konden gaan doen. Op dit moment zie je een opkomst van online quizzen en dat leek ons ook wel wat. We hebben een app aangeschaft, die in ons eigen jasje gestoken en zijn klanten gaan uitnodigen. Vanavond doen er 400 mee, dat is echt geweldig.” Naast de zeven initiatiefnemers hebben nog eens twaalf zra’s aangesloten bij ReisCreaties hun klanten uitgenodigd.

De ‘pubquizzers’ betalen een fee van €2,50. “We hebben de app moeten kopen en wat overblijft wordt verdeeld onder de organisatoren. Ik doneer het bijvoorbeeld aan CliniClowns en weer een ander aan de lokale voedselbank of het wordt gebruikt voor hun eigen bedrijf. We kunnen natuurlijk niet in elkaars portemonnee kijken.” De prijzen zijn overigens niet mis. “Dankzij verschillende sponsoren kunnen we geweldige prijzen weggeven. Veel relaties doen mee met hele mooie prijzen, dat is erg bijzonder. De hoofdprijs na vier weken is een safari vanuit Windhoek door Botswana naar Victoria Falls, die we gesponsord krijgen van Africa4us. Maar er worden ook prijzen gegeven waar mensen op dit moment al iets aan hebben, zoals een dinerbon (voor een restaurant dat ook bezorgt), taarten, reisboeken et cetera.” Ben je – reisbedrijf, touroperators, airlines, verkeersbureau – enthousiast geworden over deze ReisCreaties PubQuiz? Stuur dan een mailtje naar Heidi Vermeer (heidi@verenmeerreizen.nl).

