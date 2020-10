Zuid-Afrika: inreisverbod voor toeristen en familie uit Nederland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een update dat er voor Zuid-Afrika een inreisverbod van kracht is voor reizigers uit Nederland met als doel toerisme of familiebezoek. Vanaf 1 oktober mogen alleen reizigers uit Nederland die een geldig diplomatiek paspoort hebben, reizigers die voor zakelijke bezoeken of zij die een speciaal beroep uitoefenen, Zuid-Afrika inreizen. Er gelden hiervoor speciale voorwaarden.

De visumvrijstelling is voorlopig opgeschort. Zonder geldig visum komen Nederlanders Zuid-Afrika niet in. De reiziger die mag inreizen moet in het bezit zijn van een negatieve PCR-Covid-19 testuitslag, die niet ouder is dan 72 uur bij aankomst in Zuid-Afrika. Na een verblijf in Zuid-Afrika moet men bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Het bij Nederlanders populaire land zou met ingang van 1 oktober weer Europese reizigers gaan toelaten, maar blijkbaar horen Nederlanders daar in zekere zin niet bij. KLM vliegt weer op het land, maar moet zich nu met name richten op transferpassagiers.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.