Eeuwenoude tempels, futuristische steden, indrukwekkende bergketens en K-pop; dit en meer staat reizigers te wachten tijdens de nieuwe groepsreis van Sawadee naar Zuid-Korea.

Dit land van contrasten is voor veel Europeanen nog een onontdekte parel. Sawadee biedt reizigers de kans om dit fascinerende land te leren kennen, met een afwisselende reisroute langs alle hoogtepunten. In een groep met gelijkgestemden ontdekken reizigers o.a. het bruisende Seoul, verkennen ze het Seoraksan Nationaal Park en bezoeken ze het vulkanische eiland Jeju.

Onderweg komen ze in aanraking met alle aspecten van de Zuid-Koreaanse cultuur. Zo leren ze meer over hanji (de kunst van Koreaans papier maken), ontdekken ze de traditionele Koreaanse architectuur in de Hanok-wijken en proeven ze typische lokale gerechten als kimchi, bibimbap en tteok. De perfecte reis voor iedereen die Zuid-Korea écht wil ervaren!

Benieuwd wat Sawadee nog meer te bieden heeft? Bekijk hier alle groepsreizen van Sawadee.