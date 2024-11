Wist je dat er acht plekken zijn op de wereld die ‘Sweden’ heten? Daarom wil Visit Sweden de naam van het land als handelsmerk registreren.

De aanvraag voor het handelsmerk is bedoeld om ervoor te zorgen dat niemand zijn koffers pakt voor de Zweedse meren en bossen om vervolgens in een verafgelegen stad met dezelfde naam terecht te komen, maar dan zonder de Scandi-charme. Veel Nederlandse reizigers, en zelfs de legendarische voetbalfans van Liverpool, hebben zich laten verrassen door plaatsen met dezelfde naam – zo kwamen ze terecht in Lille, België, in plaats van Lille, Frankrijk.

Volgens onderzoek van Visit Sweden geeft meer dan de helft (54%) van de reizigers in Nederland toe het verwarrend te vinden bij het plannen van hun reis dat bestemmingen dezelfde namen hebben, en 11% geeft zelfs toe wel eens naar de verkeerde plaats te zijn gereisd. Met meer dan 6,4 miljoen Nederlandse reizigers die geïnteresseerd zijn in Zweden als reisbestemming, is het mogelijk dat meer dan 777.000 reizigers in het verkeerde Zweden terechtkomen. “Het is vleiend dat anderen Zweden genoemd willen worden, maar wij hebben liever dat er maar één is. Ons Zweden. Dat met de meren, eilanden, bossen en de beste platte meubels ter wereld,” zegt Susanne Andersson, CEO van Visit Sweden. “We willen dat iedereen zich bij ons aansluit, de petitie ondertekent en reizigers helpt het enige echte, originele Zweden te ontdekken.”

Zweden als handelsmerk

Visit Sweden gaat de strijd aan door bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een aanvraag in te dienen voor een handelsmerk voor de naam van het land. Dit zal ervoor zorgen dat wanneer iemand “Sweden” zegt, iedereen weet dat hij het originele land bedoelt – het land waar je het noorderlicht kunt zien, van fika kunt genieten, een iconisch design mee naar huis kunt nemen en misschien wel een eland of twee kunt ontmoeten, en 35% van de Zweden steunt het idee ook.

