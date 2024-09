Verbreed je kennis in het TRAVELNEXT Kennistheater tijdens TravDay, met inspirerende presentaties van toonaangevende organisaties zoals Prijsvrij Vakanties, Dyami, Google en Excap.

TravDay is hét netwerkplatform voor professionals uit de Nederlandse leisure-, zakenreis- en MICE-sector. Het evenement biedt je in één dag de kans om te netwerken, leren en de nieuwste ontwikkelingen in de reisindustrie te ontdekken. Maak direct contact met belangrijke spelers zoals zakelijke reisaanbieders, luchtvaartmaatschappijen, toerismebureaus, DMC’s, touroperators, verzekeraars en innovatieve ICT-bedrijven.

Begin bij TravDay met waardevolle inzichten in het TRAVELNEXT Kennistheater. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt — vol is vol. Het Kennistheater vindt plaats van 11:00 tot 12:30 uur, waarna om 12:30 uur de beursvloer officieel opent.

Meld je aan om het TRAVELNEXT Kennistheater te bezoeken.

SPREKERS:

In deze presentatie gaan we in op de belangrijkste HR-trends die de toekomst van werk beïnvloeden. Van hybride werken tot het toenemende belang van welzijn en technologie, HR evolueert snel. Laten we samen ontdekken welke impact deze trends hebben op de toekomst van HR!

Meld je aan om het TRAVELNEXT Kennistheater te bezoeken.

Bereid je voor op de nieuwste inzichten in de reiswereld! Tijdens deze presentatie duiken we in de huidige travel trends, bespreken we de verwachte vraag voor de komende periode én geven we tips om Black Friday optimaal te benutten. Ook delen we hoe de nieuwste Google-tools reisadverteerders kunnen helpen om hun campagnes naar een hoger niveau te tillen. Zorg dat je erbij bent!

Meld je aan om het TRAVELNEXT Kennistheater te bezoeken.

Arjen (directeur excap) zal je meenemen op een reis die door geen enkele reisaanbieder wordt verkocht, maar toch iedere dag wordt gemaakt. Inderdaad, de klantreis. Een breed begrip, waar we in 20 minuten dieper op ingaan. Een combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en toekomstige verwachtingen. En, hoe lastig dat soms ook is: alles bekeken vanuit de ogen van de klant.

Excap is gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot klant- en medewerkerstevredenheid. Excap is ervaren binnen de reisbranche, werkt voor meerdere klanten in de sector en is jaarlijks spreker op het ANVR-congres.

Meld je aan om het TRAVELNEXT Kennistheater te bezoeken.

Tijdens deze korte inspiratiesessie deelt Eric Schouten, security-expert, de nieuwste inzichten in beveiliging en riskmanagement. Inlichtingen over veiligheid zijn cruciaal om dreigingen vroegtijdig te identificeren en te mitigeren. Het begrijpen van het risicolandschap—van opkomende conflicten tot lokale activisme en terrorisme—is essentieel voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigmaatschappijen om passagiers, medewerkers en vliegtuigen te beschermen. Leer meer over dit onderwerp tijdens deze sessie.

Meld je aan om het TRAVELNEXT Kennistheater te bezoeken.