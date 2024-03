Ankie Jansen startte 25 jaar geleden met TravelXL Archipel in hetzelfde pand als waar de winkel nog steeds is gevestigd. We spreken haar en haar collega Ingrid Marcus, die al 24 jaar op het reisbureau werkt, over de winkel, het ontstaan en wat het duo bezighoudt.

“Het is mij heel erg bijgebleven dat iedereen zei: ‘Ga je met een reisbureau beginnen nu iedereen overstapt op internet? Is dat geen verkeerd moment?’. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en het reisbureau heeft nog altijd bestaansrecht”, aldus Ankie. “Om ons jubileum te vieren zijn we een aantal dagen naar de Malediven geweest en dat was voor het eerst dat ons reisbureau meerdere dagen achter elkaar gesloten was.”

Werken jullie dan altijd met z’n tweeën in het weekend en op koopavonden?

“We hebben anderhalf jaar geleden besloten de winkel op zaterdag te sluiten en dat bevalt heel goed.”

Is er wel een koopavond?

Ingrid: “Die hebben we nooit gehad. Onze klanten vinden het geen probleem om op een andere dag langs te komen. Je kan het ook zelf sturen. Het ligt denk ik wel aan de locatie. Als je in een winkelcentrum zit als reisbureau, dan weet ik niet of het zo makkelijk kan.”

Ankie: “Je gaat ook niet naar de tandarts op zaterdag.”

Ingrid: “Ik werkte voorheen altijd wel op zaterdag, tot 16.00 of 17.00 uur.”

Ankie: “De zaterdagsluiting was een test, maar zes dagen open met z’n tweeën is wel erg veel. De andere optie was om een extra collega aan te nemen, maar tot nu toe loopt het heel soepel nu we op zaterdag zijn gesloten. Overigens kan je natuurlijk ook de winkel dichthouden als je met afspraken werkt en je hebt geen afspraken staan. Maar als je dan voor één afspraak naar kantoor moet…”

Er wordt veel gesproken over de richtlijn pakketreizen. Maak je je zorgen over de oplopende verantwoordelijkheid die je hebt?

“Wij doen altijd al maatwerk. Ik zie dat als het risico van het vak, van ondernemen. Het is eigenlijk zonde dat er nog zoveel reisbureaus pakketten boeken. Je kan een pakketreis boeken bij touroperator x, maar dat doe je voor het gemak. Als je commercieel denkt, boek je geen pakketreis. Het is fijn dat er pakketreizen bestaan en het is ook niet zo dat we nooit bij touroperators boeken.”

Lees het volledige interview hieronder.