28% van de Nederlanders staat open voor een erotische vakantie

Booking meldt dat ondanks de voelbare, wereldwijde instabiliteit, meldt ruim de helft van de Nederlandse reizigers te staan trappelen om in 2023 te reizen. Op basis van uitgebreid onderzoek doet Booking zeven voorspellingen over reizen in 2023 op basis van haar ‘geheime’ data, waaruit onder andere blijkt dat 28% van de Nederlanders open staat voor een erotische vakantie.

“De afgelopen jaren hebben we ervaren dat reizen niet een vanzelfsprekendheid is. Dit nieuwe onderzoek laat zien hoe reizigers zich aanpassen aan de nieuwe realiteit, zonder plezierige ervaringen op te geven. Het onderzoek toont aan dat reizen een manier is om onbezorgd geluksmomenten te beleven en te kunnen ontsnappen aan het negatieve nieuws”, aldus Arjan Dijk, Senior Vice President (Chief Marketing Officer bij Booking.com).

Volgens Booking wordt er publiekelijk meer gesproken over seksueel welbevinden en genot en staat 28% van de Nederlanders open voor een erotische vakantie. Polyamoreuze retraites, bondagekampen en resorts die erop gericht zijn om in specifieke fetisjen te duiken, worden in 2023 meer mainstream. 23% van de Nederlandse reizigers wil op vakantie voor een cosmetische verandering.

Naast thrillseekers die graag op de bonnefooi op reis gaan of een cultuurschock ervaren, is het voor Nederlanders ook steeds belangrijker om rust op te zoeken. In 2023 wordt het welzijn van geest, lichaam en ziel tijdens reizen naar een hoger niveau getild. Meditatie- en mindfulnessvakanties zijn met 30% nog steeds populair bij Nederlandse reizigers. Alternatieve middelen zoals cannabis of plantaardige psychedelica (denk aan ayahuasca of paddenstoelen) worden populairder: 31% wil dit soort experimentele wellness-ervaringen proberen.

Besparen om te kunnen spenderen

Ondanks de wereldwijde economische onzekerheid, blijft vakantie voor 41% van de Nederlandse reizigers topprioriteit. Wel is budgetbewustzijn belangrijk. We zien dat mensen profiteren van deals, handige trucs, kortingen, en loyaliteitsprogramma’s. Bijna de helft van de reizigers probeert geld te besparen door buiten het hoogseizoen te reizen of door langere reisroutes te overwegen, terwijl 43% eerder boekt, in de hoop een betere deal te scoren. Daarnaast is bijna de helft van de Nederlanders van mening dat ze liever investeren in één of twee langere vakanties, in plaats van meerdere korte trips.

A trip down memory lane

Maar wat voor reizen staan er in 2023 op de planning? Bovenaan het verlanglijstje van de Nederlander staat nostalgische reizen (83%). Zelfs generaties die deze tijd niet hebben meegemaakt, verlangen naar het pre-digitale tijdperk. 35% wil dit graag met familie doen, omdat ze benieuwd zijn naar de eerdere ervaringen van hun ouders, of omdat ze hun ervaringen door willen geven aan hun kinderen.

Nu millennials ouders zijn van jonge kinderen, worden bestemmingen die favoriet waren in de jaren ’80 en ’90 weer populair. Denk daarbij aan Budva in Montenegro: een alternatief voor Saint-Tropez voor beroemdheden in de jaren ’80. Of Bolzano in Italië, populair vanwege zijn retro kerstmarkten.

Reizen buiten je comfortzone

Naast nostalgische reizen, beleeft 29% van de Nederlandse reizigers in 2023 graag een cultuurshock. Dit kan door het ervaren van een andere cultuur en taal (50%) of door het verkennen van onbekende steden met verborgen juweeltjes (22%).

Daarnaast kijkt 63% van de Nederlandse reizigers uit naar het beleven van reizen buiten hun comfortzone. Naar verwachting worden niche-reizen waarbij mensen worden aangemoedigd tot extreme ervaringen populair. Ruim één derde is op zoek naar ‘s werelds meest exotische delicatessen, zoals bijvoorbeeld de heetste chilipeper, terwijl 32% de vakantie wil gebruiken om op zoek te gaan naar Ufo’s, aliens of ander buitenaards leven.

Een andere manier om jezelf te blijven verrassen is door op de bonnefooi op reis te gaan. Drie op de tien reizigers willen in 2023 een enkeltje kopen om hun instinct te volgen. Zij gaan het avontuur aan en komen op bestemmingen waar ze in eerste instantie nooit aan hebben gedacht: de mooiste stranden, unieke restaurants of de meest bijzondere accommodaties.

Preppers in Paradise

Kamperen en ‘off-grid style’ vakanties worden in 2023 populair. Één derde van de Nederlandse reizigers wil terug naar de basis om te ontsnappen aan de realiteit. 50% van de Nederlanders wil in 2023 survival skills leren. Denk daarbij aan schoon water vinden (51%), een vuurtje stoken (36%), voedsel vinden in de wildernis en jezelf voorbereiden op een Apocalyps (32%).

Ondanks de behoefte om terug naar de basis te gaan, hoeft een ‘off the grid’ kampeervakantie anno 2023 niet noodzakelijk primitief te zijn. Er is een algemene opvatting onder Nederlandse reizigers dat je bij kamperen alle luxe moet opgeven (53%), maar er is een wens om dit te combineren. Ruim één derde overweegt alleen ‘off the grid’ te reizen, als hun verblijf redelijk luxueus is. Voor bijna de helft van de reizigers is een telefoon- en internetverbinding op bestemming een vereiste. Kortom: zonder 5G gaan we niet meer de wildernis in. Een primitief vuurtje stoken gaat tenslotte toch makkelijker aan de hand van een Youtube-video.

Van kantoorsleur tot vakantie met collega’s

We zien dat werknemers hun vakantiedagen liever bewaren om er écht tussenuit te gaan. Meer dan de helft van de Nederlandse reizigers wil volledig werkvrij zijn tijdens hun reis. Hoewel 40% niet geïnteresseerd is in werken op een andere bestemming, is er wel interesse in een bedrijfsuitje of -reis. Er is een groeiende vraag om werkreizen te combineren met productieve vrije tijd. 33% van de Nederlanders kijkt uit naar een werkreis om collega’s beter te leren kennen.

Virtuele reizigers

Tot slot meldt één derde van de Nederlandse reizigers dat ze volgend jaar virtual reality gebruiken ter inspiratie voor hun volgende vakantiebestemming. Een kwart van de reizigers wil graag een meerdaagse VR- of AR-reiservaring. 31% van de Nederlandse reizigers geeft aan sneller naar een bestemming te reizen die ze eerst virtueel bezocht hebben. Daarnaast maakt haptische feedback het virtueel reizen na 2023 tot een levensechte ervaring. Deze haptische feedback creëert een geloofwaardig gevoel van 3D-aanraking, waardoor het voelt alsof je op zachte zandkorrels staat of de warmte van de zon op je huid voelt.

Author Arjen Lutgendorff