40% Klanten Trivago: jaar lang geen seks om weer te reizen

Het wereldwijde zoekplatform voor accommodaties trivago heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd om te zien hoe consumenten plannen, dromen en overwegen om in 2021 te reizen. Uit de uitkomsten blijkt volgens Trivago dat consumenten er alles voor over hebben om weer op reis te kunnen gaan.

De consumentenenquête, uitgevoerd van 3 tot 9 januari, onder meer dan 2.000 volwassenen in de VS en het VK onthult wat consumenten zouden opgeven, wat ze zouden willen doen, waar ze naartoe willen op reis en ook waarom ze graag weer de weg op zouden willen.

Als ze nadenken over hun eerste reis na de pandemie, zegt de meerderheid dat ze zich ‘opgewonden’ voelen (VS 56%; VK 54%) en / of ‘gelukkig’ (VS 53%; VK 52%). We zijn zelfs zo wanhopig om te reizen dat 25% van zowel de Britten als de Amerikanen zegt dat ze al hun spaargeld zouden opgeven om het nu te doen, en ongeveer 40% zegt dat ze zou een jaar lang seks opgeven om meteen op pad te gaan. Een op de vijf zei dat ze hun partner nu zouden opgeven om te reizen, en wat nog meer zegt, bijna de helft zou zijn baan opgeven (VS 48%; VK 41%). Het is duidelijk dat reizen een grote rol speelt in ons leven en algeheel geluk.

Meer dan 80% van de ondervraagden is het er enigszins of sterk mee eens dat reizen deel uitmaakt van een goed leven. Het concept van reizen als een vorm van zelfzorg / welzijn en om iemands perspectief uit te breiden, blijft groeien. In beide landen zegt een aanzienlijke meerderheid dat verhinderd worden om vrij te reizen een van de ergste aspecten van de pandemie is (VS, 81%; VK, 82%) en dat dit vanwege de pandemie hetgeen is waar ze het meest zin in hebben ( VS, 58%; VK, 61%).

Gezien dit alles lijkt het waarschijnlijk dat er na de pandemie een grote run op reizen zal ontstaan, aangezien consumenten ernaar streven de verloren reizen in te halen.

Het typische idee van een grote reis of droomvakantie lijkt door de momenteel geldende reisbeperkingen veranderd. De eerste keuze voor Amerikanen en Britten voor hun ‘droomvakantie’ is de kans om ‘tijd door te brengen met de familie en vrienden die ze hebben gemist’ (VS, 26%; VK, 34%), met een bijzonder hoge percentage bij senioren in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten (VS, 35%; VK, 47%). Tweederde of meer (VS, 72%; VK, 66%) zegt dat ze zelfs meer willen reizen dan in het verleden als de pandemie eenmaal voorbij is.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.