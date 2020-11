771 speeddates tijdens digitale Antor Nederland Media Workshop

Vanwege de corona-pandemie was een fysieke Antor Media Workshop dit jaar niet mogelijk. Om toch de mogelijkheid tot netwerken en uitwisseling te bieden, was er gekozen voor een digitaal evenement op 26 november 2020. 23 Antor-bestemmingen gingen in gesprek met 125 deelnemers. In totaal waren er 771 speeddates en was er ook tussen de speeddates met 976 chats veel uitwisseling.

De vertegenwoordigers van Aruba, België Vlaanderen, België Wallonië, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Israël, Kroatië, Luxemburg, Marokko, Peru (nieuw), Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Zweden en Zwitserland wisselenden ontwikkelingen en plannen voor 2021 met journalisten, fotografen en online influencers uit.

“We zijn heel tevreden met onze eerste digitale workshop. Juist in een jaar dat getekend is door covid-19 is een ontmoeting met journalisten, fotografen en influencers van belang. We hopen op een positief 2021 en verheugen ons erop iedereen snel weer live te ontmoeten”, aldus Eleni Skarveli, voorzitter van ANTOR Nederland.

