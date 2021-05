‘Aantal nieuwe Travel Counsellors verdubbeld ten aanzien van vorig jaar‘

In de eerste helft van het financiële jaar ziet Travel Counsellors een verdubbeling van het aantal nieuwe reisadviseurs ten opzichte van vorig jaar. Ook in april hebben zowel in Nederland als in België weer een aantal Travel Counsellors de introductietraining succesvol afgerond. De komende maanden staan er ook weer starters ingepland op de trainingen.

Milka van Dam, General Manager Travel Counsellors: “Het is mooi om te zien dat er zoveel gedreven reisprofessionals bij ons gestart zijn de afgelopen tijd en de komende maanden nog op training komen. Ze hebben er allemaal zin in en brengen een hoop positiviteit met zich mee. Ze gebruiken de komende tijd om hun bedrijf op te bouwen en hun marketing op te zetten. Wij bieden vele tools, trainingen en één-op-één ondersteuning om hierbij te helpen. Dat het aantal nieuwe Travel Counsellors verdubbeld is ten aanzien van vorig jaar hadden wij niet voorzien. De nieuwe reisadviseurs hebben verschillende achtergronden. Velen hebben jarenlange ervaring en zijn hun baan kwijt geraakt door deze bizarre tijd. Zij durven nu de knoop door te hakken en de sprong naar het ondernemerschap te wagen. Andere kiezen heel bewust voor Travel Counsellors vanwege de aansprakelijkheid die bij ons niet bij de ZRA zelf ligt. Maar ook onze Travel Academy voor ondernemers buiten de branche loopt storm. Ik kan niet wachten om deze toppers te zien knallen, zodra de boekingen weer binnenstromen.”

