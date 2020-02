ACM gaat online consument nog beter beschermen en start onderzoek naar nepreviews, neplikes en betaalde rankings

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet in de bescherming van de online consument. De leidraad vormt de basis voor de handhaving door de ACM. Ook investeert de ACM de komende periode in voorlichting aan bedrijven, zodat een gelijk speelveld ontstaat.

“Bedrijven kunnen online consumenten steeds meer sturen en beïnvloeden. Dit kan in het voordeel zijn van consumenten, maar dat is niet altijd zo. Wij hebben in deze leidraad aangegeven hoe mensen en bedrijven beschermd moeten worden tegen oneerlijke beïnvloeding. Wij starten nu ook met handhaven. Het is belangrijk dat consumenten met vertrouwen online kunnen kiezen en kopen”, aldus Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid van de ACM).

Belangrijkste punten leidraad

In de leidraad worden bestaande online praktijken getoetst aan de algemene consumentenregels. Daarbij wordt aangegeven waar toegestane verleiding overgaat in verboden misleiding. Belangrijke uitgangspunten voor bedrijven daarbij zijn:

– Prijzen inclusief alle kosten moeten duidelijk zijn tijdens het bestelproces; dus: voor de aankoop;

– Voor consumenten moet duidelijk zijn als het aanbod gepersonaliseerd is;

– Schaarste-aanduidingen moeten waar zijn;

– Standaardinstellingen mogen niet in het nadeel van consumenten ingesteld staan;

– Zoekresultaten moeten gebaseerd zijn op het belang van de zoekende consument;

– Online reviews en likes moeten echt zijn en niet verzonnen of gemanipuleerd;

– Bij online games moeten kosten en winkansen van lootboxes duidelijk worden vermeld.

Voorlichting over leidraad

Naar aanleiding van de consultatie van de concept-leidraad heeft de ACM reacties ontvangen van bedrijven, brancheorganisaties en andere betrokkenen. Dankzij hun inbreng heeft de ACM de leidraad op een aantal onderdelen verduidelijkt en verbeterd.

De ACM zal de komende tijd voorlichting geven over de leidraad zodat bedrijven weten welke grenzen de ACM stelt aan online handelspraktijken. De ACM wil daarmee naleving bevorderen. Ook gaat de ACM via haar loket ACM ConsuWijzer consumenten informeren over hun rechten. Consumenten kunnen daar ook hun klachten melden die de ACM gebruikt als belangrijke signalen voor haar toezicht. Deze signalen helpen de ACM om te bepalen waar de problemen het grootst zijn en waarop de ACM zich gaat richten. De digitale economie is een agendathema voor de ACM in 2020. De ACM start in ieder geval onderzoeken naar online misleiding door nepreviews, neplikes en betaalde rankings.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.