Advies ANVR: geen buitenlandse reizen tot en met 18 juni

Een goed gesprek met… Linda Andeweg (Sales Manager Sunair Vakanties)

In deze nieuwe aflevering van ‘Een goed gesprek met…’ spreekt Sharon Evers (Eindredacteur TravelPro) met Linda Andeweg (Sales Manager Sunair Vakanties). Hoe blijf je als touroperator onder de aandacht van de reisprofessionals? Hoe was New York een paar dagen voordat Trump het inreisverbod afkondigde? Hoe kijk je naar de toekomst, want hoe je het went of keert deze crisis is natuurlijk een bak ellende? Linda geeft antwoorden op deze vragen en vertelt nog meer…

