Afl. 56: TAT’s Travel Podcast – Good guy ANVR, kort geding, agenturen, steun

In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In de podcast van deze week wordt het aangekondigde mogelijke kort geding besproken en welke afwegingen er door de verschillende partijen worden gemaakt. Iedereen z’n eigen ANVR? Ook worden binnenkort de bevindingen besproken van de werkgroep die de financiële geldstromen binnen de reissector heeft bekeken. Zitten we in de stilte voor de storm? Verder: de nieuwe reclame van D-reizen, wat gaat er gebeuren tussen Schiphol en airlines met betrekking tot de naheffing van havengelden en de evenementen in de sector die op stoom komen, waaronder de TravDay op 27 september.



Author Arjen Lutgendorff

