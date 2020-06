AIDA Cruises benoemt nieuwe Regional Sales Manager Nederland en België

Lauran de Groot is begin maart 2020 als de nieuwe Regional Sales Manager Nederland en België van AIDA Cruises begonnen. Dat maakte de rederij vandaag bekend.

“Ons moderne cruiseproduct biedt veel kansen voor alle generaties en het concept van AIDA sluit goed aan bij de wensen van de Nederlandse en Belgische consument, daarom ben ik verheugd Lauran de Groot, een enthousiaste Sales Manager in mijn team, te verwelkomen”, zegt Dominika Lange (Head of International Sales & Marketing). De Groot studeerde Marketing & Communicatie aan het Albeda College in Vlaardingen en voltooide zijn eindstage bij de verkoopafdeling van Holland America Line in Rotterdam. Daarna volgde hij de studie Commerciële Economie aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam. Tijdens zijn stage werkte hij op de verkoopafdeling van MSC Cruises en voltooide hij zijn afstudeeronderzoek bij riviercruisespecialist Friendship Cruises.

Na afronding van zijn studie begon De Groot zijn salescarrière als Sales Representative bij Diversey, een producent van professionele schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen en reinigingsmachines in de B2B-sector. Na drie jaar ging hij aan de slag bij MSC Cruises als Sales Executive in Nederland. In al deze functies heeft hij waardevolle ervaring opgedaan in verkoop, ondersteuning en training van klanten en het opbouwen van relaties binnen de reisbranche. De cruiseexpert versterkt het verkoopteam rond Dominika Lange in Nederland en België. Zo groeit het team in Nederland en België en werken naast De Groot nog Janu Sauramo, Manager Marketing & PR Nederland, België en Nordics, en Kay Sion, Manager Business Development International.

