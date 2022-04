AirBaltic gaat vliegen tussen Tampere (Finland) en Amsterdam

Deel dit artikel

AirBaltic heeft aangekondigd dat het van plan is om vanaf 1 juni 2022 nieuwe lijnvluchten te lanceren tussen Tampere (Finland) en Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij is van plan om twee keer per week tussen beide steden te gaan vliegen.

“We streven ernaar onze Finse passagiers de beste reismogelijkheden en connectiviteit met nieuwe bestemmingen te bieden. Daarom zijn we verheugd om de achtste bestemming vanuit Tampere toe te voegen aan een van de drukste Europese hubs”, aldus Martin Gauss, Chief Executive van airBaltic. De vluchten tussen Tampere en Amsterdam zullen worden uitgevoerd met het Airbus A220-300-toestel.

Author Arjen Lutgendorff