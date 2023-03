Airtrade blaast samenwerking met VvKR nieuw leven in

Deel dit artikel

Airtrade intensiveert haar samenwerking met de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De samenwerking dateert al sinds 2016, maar is nu geformaliseerd in een Business Partnerschap met als doel om leden van VvKR die nog geen gebruik maken van een consolidator te informeren over de vele mogelijkheden en voordelen die Airtrade VvKR leden te bieden heeft.

VvKR-leden die niet IATA-gecertificeerd zijn, vinden in Airtrade een partner die hen kan helpen met de inkoop, uitgifte en verwerking van vliegtickets. “Er zijn momenteel ongeveer 50 VvKR-leden die samenwerken met Airtrade”, zegt Ton Brinkman, voorzitter van VvKR. “De verkoop van vliegtickets is en blijft een lastig onderdeel bij het organiseren van reizen. Het voordeel van werken met een consolidator als Airtrade, is dat zij een betrouwbare partner zijn in de verkoop van vliegtickets. Zij kunnen onze leden niet alleen faciliteren bij de verkoop van vliegtickets, maar hen ook bijstaan met IT-kennis en efficiënte afhandeling.”

“Ons systeem FareFinder is het uitgelezen systeem voor VVKR leden, het online boekingssysteem is zeer toegankelijk, eenvoudig in gebruik en herbergt een groot aantal tarieven speciaal voor touroperators”, aldus Marco van Erp Taalman Kip, commercial manager van Airtrade. Om de samenwerking te versterken organiseren Airtrade en VvKR speciaal voor VvKR-leden een introductie webinar op 22 maart aanstaande

Auteur Arjen Lutgendorff