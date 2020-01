Alamo.nl maakt internationale one-way Centraal-Amerika mogelijk

Alamo.nl ziet een stijgende lijn in de aanvragen voor het maken van een internationale one-way met de huurauto tussen de Centraal-Amerikaanse landen Nicaragua en Costa Rica. Dit komt doordat reizigers gebruikmaken van de Inter-Countries Service, die deze one-way met een tussenstop bij de grens mogelijk maakt. Uniek, aangezien deze service en one-way alleen wordt aangeboden bij Alamo en niet bij andere tussenpersonen.

Nina Ruigrok van het reserveringskantoor Alamo.nl geeft aan: “De route wordt steeds vaker aangevraagd doordat reizigers gebruikmaken van de Inter-Countries Service, die ervoor zorgt dat deze one-way met een kleine tussenstop onderweg en wisseling van huurauto mogelijk is”. Reizigers boeken per land een huurauto (one-way) en vragen bij aankomst op de verhuurlocatie in Nicaragua, bijvoorbeeld de luchthaven Managua, de Inter-Countries Service aan.

De service houdt in dat reizigers de huurauto inleveren op de verhuurlocatie Peñas Blancas in Nicaragua. Daarna worden zij door de verhuurlocatie vervoerd over de grens naar de gelijknamige verhuurlocatie Peñas Blancas in Costa Rica. Op deze locatie staat een nieuwe huurauto klaar en kunnen reizigers de route voortzetten in Costa Rica. De route kan ook andersom worden gemaakt vanuit Costa Rica naar Nicaragua.

Reizigers kunnen gebruik maken van de service door van tevoren per land een huurauto te boeken en bij aankomst op de verhuurlocatie de Inter-Countries Service aan te vragen. Dit kan worden aangevraagd op alle locaties in Nicaragua en Costa Rica. De kosten voor de service zijn 50 USD en de verwachte aankomsttijd moet worden doorgeven bij de ophaallocatie. De service wordt alleen aangeboden tussen de landen Nicaragua en Costa Rica en geldt op alle autotypes.

Tevens ziet Alamo.nl dat er meer vraag is naar het huren van een huurauto in Zuid-Amerika. Aangezien er ruim 20% meer huurauto’s zijn gehuurd ten opzichte van 2018. Populaire verhuurlocaties naast Nicaragua en Costa Rica zijn Mexico, Argentinië en Brazilië.

